《紐時》：美官員稱「中國散布假消息」掀疫情恐慌、擴大政治分歧

▲《紐約時報》引述美國官員消息表示，中國特務散布假消息，掀起疫情恐慌。圖為密西根州一名男子揮舞國旗，抗議當局延長「居家令」。（圖／路透）

記者吳美依／編譯

《紐約時報》報導，美國6名官員表示，中國特務採用俄羅斯網軍的策略，散布關於新冠肺炎的假消息，掀起疫情恐慌，目的就是為了分化美國社會、擴大政治分歧。他們指出，這些假消息不只在社群媒體上傳播，甚至以加密訊息、簡訊的形式流入民眾手機，這種手法前所未見，不但更難追查，也令人擔憂。

《紐約時報》引述6名來自不同政府機構的美國官員說法指出，中國特務自從疫情爆發以來，就採用俄羅斯網軍的策略，在各大平台上散布疫情假消息，試圖分化美國社會、擴大政治分歧。他們認為，許多州的居民已經對於禁令公開表達不滿，因此相關影響令人憂心。

▲官員指出，特務透過社群媒體、簡訊或者加密訊息散布假消息。圖為疫情期間的紐約街景。（圖／路透）



官員們指出，特務會創辦假的社群帳號，或者利用加密傳訊應用程式、簡訊散播訊息，如此一來研究者與執法單位就更加難以追蹤，這是之前從未見過的策略，令人擔憂。此外，歐洲國家也遭遇類似危機，許多訊息不斷強調歐盟國家在危機中不團結，同時讚美中國「捐贈外交 」。

據了解，官員們拒絕透露是依據何種情報，才將假消息與中方連結在一起。他們表示，必須保護監測北京活動的來源與方法。

官員們針對中國散播假消息提出警告，這項主張也獲「民主保障聯盟」（ Alliance for Securing Democracy）、「新美國安全中心」（Center for a New American Security）最近的發現所支持，相關研究預計下個月發表。

▲美國3月中旬曾出現「川普封鎖全國」的假消息。圖為民眾等待進入商店時排隊保持距離。（圖／路透）



報導中指出，美國社群媒體3月中旬出現一則假消息，聲稱總統川普將要實施全國封鎖，甚至派遣軍隊，訊息在48小時內被瘋傳，國家安全會議（White House' s National Security Council）甚至必須為此發布澄清聲明。

其中2名受訪官員表示，他們認為中國特務並沒有自行製造封鎖的消息，而是刻意誇飾、放大現有訊息，只要資訊內容足以吸引大眾注意，如此一來不須更多努力，就能讓民眾自行轉發，達到散布的效果。

中國外交部發言人趙立堅（Zhao Lijian）於21日發表聲明回應，「相關言論全屬無稽之談，不值得駁斥。」他先前也在17日反駁了美國所稱「提供錯誤資訊、疫情缺乏透明度」的指控，「我們呼籲美國停止政治操作，整頓國內秩序，更加關注對抗疫情，重振經濟。」

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