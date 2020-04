《紐時》：美官員稱「中國散布假消息」掀疫情恐慌、擴大政治分歧

▲《紐約時報》引述美國官員消息表示,中國特務散布假消息,掀起疫情恐慌。圖為密西根州一名男子揮舞國旗,抗議當局延長「居家令」。(圖/路透)

記者吳美依/編譯

《紐約時報》報導,美國6名官員表示,中國特務採用俄羅斯網軍的策略,散布關於新冠肺炎的假消息,掀起疫情恐慌,目的就是為了分化美國社會、擴大政治分歧。他們指出,這些假消息不只在社群媒體上傳播,甚至以加密訊息、簡訊的形式流入民眾手機,這種手法前所未見,不但更難追查,也令人擔憂。

《紐約時報》引述6名來自不同政府機構的美國官員說法指出,中國特務自從疫情爆發以來,就採用俄羅斯網軍的策略,在各大平台上散布疫情假消息,試圖分化美國社會、擴大政治分歧。他們認為,許多州的居民已經對於禁令公開表達不滿,因此相關影響令人憂心。

▲官員指出,特務透過社群媒體、簡訊或者加密訊息散布假消息。圖為疫情期間的紐約街景。(圖/路透)



官員們指出,特務會創辦假的社群帳號,或者利用加密傳訊應用程式、簡訊散播訊息,如此一來研究者與執法單位就更加難以追蹤,這是之前從未見過的策略,令人擔憂。此外,歐洲國家也遭遇類似危機,許多訊息不斷強調歐盟國家在危機中不團結,同時讚美中國「捐贈外交 」。

據了解,官員們拒絕透露是依據何種情報,才將假消息與中方連結在一起。他們表示,必須保護監測北京活動的來源與方法。

官員們針對中國散播假消息提出警告,這項主張也獲「民主保障聯盟」( Alliance for Securing Democracy)、「新美國安全中心」(Center for a New American Security)最近的發現所支持,相關研究預計下個月發表。

▲美國3月中旬曾出現「川普封鎖全國」的假消息。圖為民眾等待進入商店時排隊保持距離。(圖/路透)



報導中指出,美國社群媒體3月中旬出現一則假消息,聲稱總統川普將要實施全國封鎖,甚至派遣軍隊,訊息在48小時內被瘋傳,國家安全會議(White House' s National Security Council)甚至必須為此發布澄清聲明。

其中2名受訪官員表示,他們認為中國特務並沒有自行製造封鎖的消息,而是刻意誇飾、放大現有訊息,只要資訊內容足以吸引大眾注意,如此一來不須更多努力,就能讓民眾自行轉發,達到散布的效果。

中國外交部發言人趙立堅(Zhao Lijian)於21日發表聲明回應,「相關言論全屬無稽之談,不值得駁斥。」他先前也在17日反駁了美國所稱「提供錯誤資訊、疫情缺乏透明度」的指控,「我們呼籲美國停止政治操作,整頓國內秩序,更加關注對抗疫情,重振經濟。」

