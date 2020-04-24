快訊／確診官兵12例在高雄！韓國瑜跟進盧秀燕　娛樂場所實名制

記者洪靖宜、洪正達／高雄報導

中央流行疫情指揮中心23日公布海軍敦睦艦隊官兵確診武漢肺炎累計29例，其中高雄就有12人，高雄市府衛生局完成疫調後公布新的5處足跡活動地點，同時也宣布24位官兵已配合疫調，沒有開罰，331人中有330人完成疫調，剩1位資料不全待確認。高雄市府24日召開防疫記者會，宣布重要防疫措施。

▲高雄市府防疫記者會。（圖／記者洪正達攝）

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高雄市府24日召開防疫記者會，高雄市府表示目前已經完成所有官士兵疫調，更新高雄市民為330位，1例身分待確認，經海軍協助後確認這名不屬於高雄市民。

高雄市長韓國瑜表示，為落實公權力，因應後續疫情，公布高雄市實施娛樂場所實名制，包含8種行業，視聽歌唱業、三溫暖業、夜店業、舞廳業、舞場業、酒家業、酒吧業、特種行業茶室。經發局及警察局組織聯合輔導稽查小組，一開始勸導配合，不配合會依傳染病防治法處罰。經勸導仍不配合執行者，必要時將依傳染病防治法處新臺幣三千元以上，一萬五千元以下罰鍰。

另外，請業者採取四點防疫，包含入內活動採實名制：進入營業場所應填寫實名登記表，否則應拒絕進入；入口處安排專人管制，量測體溫及手部消毒；營業空間容留人數以平均每人四平方公尺為原則，並得視需要調整減少空間容留人數；場所內所有消費者均應戴口罩。不過現場媒體也詢問有關三溫暖業如何戴口罩？經發局長伏和中表示，那再室內得保持安全距離。

▲經發局長伏和中。（圖／記者洪正達攝）

為防範此波敦睦艦隊群聚疫情可能造成的社區疫情傳播，辦理各類團體戶外活動時，若人與人距離無法維持1公尺以上時，應戴口罩；另為確保校園師生健康，進入高雄市轄內各級學校教室及補習班亦應佩戴口罩，希望全體市民全力配合防疫政策。





▲韓國瑜等局處首長鞠躬。（圖／記者洪正達攝）

最後，韓國瑜帶領新聞局長、衛生局長等人，握拳喊口號「疫調達成百分百，高雄大團結」，並且深深一鞠躬感謝國軍弟兄及市民朋友配合。



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