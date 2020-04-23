「感覺像是骨頭要斷了！」護士染疫14天↑高燒、咳到嘔吐：以為會死

▲美國肯塔基州的43歲護士哈波爾（Meghan Harpole）染疫症狀十分痛苦，她形容像是「骨頭要斷了」。圖為芝加哥一名醫護正在加護病房內照顧新冠肺炎患者。（示意圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

美國肯塔基州（Kentucky）的43歲護士哈波爾（Meghan Harpole）於3月26日確診感染新冠肺炎，發高燒、劇烈咳嗽到嘔吐。她表示，這些症狀痛苦得感覺像是「骨頭要斷了」，甚至以為自己將就此死去，幸好雖然生病至今已經超過2周，但情況終於逐漸好轉。

《路易斯維爾信使日報》（The Courier-Journal）22日報導，哈波爾在急診室內擔任助理護理長，3月26日開始出現症狀，隔天發覺自己的手臂抬都抬不起來，非常疲憊，之後確診染疫。

哈波爾陸續出現高燒、腹瀉、劇烈咳嗽等症狀，有一次咳到嘔吐，甚至被自己的痰給嗆到，不禁懷疑自己是否能夠戰勝病魔，「我的身體痛到感覺自己的骨頭要斷了……我以為我要死了。」

Meghan Harpole said she thought of her patients and worried: "I may not make it. I may be on a ventilator. I may not be able to see my son for weeks.”https://t.co/a4VxWLrj94 — USA TODAY (@USATODAY) April 22, 2020

哈波爾的病情原本一度好轉，但到了4月12日復活節的周末卻又惡化，她看見脈搏監測器上的數字顯示氧氣值下降到87％，「我突然之間彷彿看到新聞上以及自己曾照顧的病患，他們都去插管了。我的天啊，就是這樣了。我也許做不到。我可能會裝上呼吸器，好幾周看不見我兒子。」

哈波爾被送往急診室，經X光片發現病情已經發展成肺炎。但她不放信出現疑似症狀的兒子獨自在家，最後在醫師同意之下，戴著氧氣、呼吸器材與抗生素回家休養。

哈波爾尚未痊癒，但正逐漸好轉康復中，已經比前幾周好多了，很希望快點回到工作崗位。她曾在美國9州擔任護士，職涯生活長達21年，坦言以前從沒擔心過工作時如何保護自己，至今仍憂慮病毒可能造成的長期影響，「我會有呼吸的問題嗎？我的免疫系統會變弱嗎？沒有人對於這種病毒擁有足夠的了解。」

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