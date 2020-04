「感覺像是骨頭要斷了！」護士染疫14天↑高燒、咳到嘔吐：以為會死

▲美國肯塔基州的43歲護士哈波爾(Meghan Harpole)染疫症狀十分痛苦,她形容像是「骨頭要斷了」。圖為芝加哥一名醫護正在加護病房內照顧新冠肺炎患者。(示意圖/路透)

記者吳美依/綜合報導

美國肯塔基州(Kentucky)的43歲護士哈波爾(Meghan Harpole)於3月26日確診感染新冠肺炎,發高燒、劇烈咳嗽到嘔吐。她表示,這些症狀痛苦得感覺像是「骨頭要斷了」,甚至以為自己將就此死去,幸好雖然生病至今已經超過2周,但情況終於逐漸好轉。

《路易斯維爾信使日報》(The Courier-Journal)22日報導,哈波爾在急診室內擔任助理護理長,3月26日開始出現症狀,隔天發覺自己的手臂抬都抬不起來,非常疲憊,之後確診染疫。

哈波爾陸續出現高燒、腹瀉、劇烈咳嗽等症狀,有一次咳到嘔吐,甚至被自己的痰給嗆到,不禁懷疑自己是否能夠戰勝病魔,「我的身體痛到感覺自己的骨頭要斷了……我以為我要死了。」

Meghan Harpole said she thought of her patients and worried: "I may not make it. I may be on a ventilator. I may not be able to see my son for weeks.”https://t.co/a4VxWLrj94