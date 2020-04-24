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美研究：陽光能快速催毀新冠病毒　高溫、高濕不利病毒生存

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▲新冠病毒3D圖。（圖／翻攝自unsplash）

▲新冠病毒3D圖。（圖／翻攝自unsplash）

記者康心禹／綜合報導

新冠肺炎（COVlD-19）疫情肆虐，目前全球累計共265萬9557例確診，18萬5494例死亡。美國國土安全部科技顧問布萊恩（William Bryan）表示，初步研究顯示，陽光可以快速的摧毀新冠病毒，且比起在寒冷、乾燥的天氣的環境中，新冠病毒在高濕度、高溫度的環境下死亡更快。

綜合《紐約郵報》、《每日郵報》報導，過往的研究尚未有充分的證據表明，較高的溫度或濕度有助於減少病毒的傳播。然而美國國土安全部科技顧問布萊恩（William Bryan）23日指出，最新研究顯示，太陽光對殺死病毒有強大的效果，且在高溫和高濕的環境中較不利於病毒生存。

▲在陽光的照射下，新冠病毒死亡的速度最快。（示意圖／pxhere）

▲在陽光的照射下，新冠病毒死亡的速度最快。（示意圖／pxhere）

布萊恩強調，當溫度和濕度升高時，尤其是在陽光直射下，病毒會失去效力，在陽光直射下病毒的死亡速度最快。

布萊恩還提到，在紫外線的照射下，病毒消散的速度比在黑暗中更快，因為紫外線有助於殺死蚊蟲，而消毒劑和漂白劑對於殺死病毒也非常有效。

美國總統川普也表示，「聽到這個消息真是太好了，我希望人們可以享受陽光，這一定是由非常聰明的人所作出的研究。」

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