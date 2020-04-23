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狂挖墓穴埋死者、加護病房擠爆！巴西亞馬遜「醫療體系逼近崩潰」

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▲巴西,亞馬遜州,瑪瑙斯,Manaus,新冠肺炎。（圖／達志影像／美聯社）

▲巴西亞馬遜疫情迅速惡化，政府只好挖建集體墓穴，埋葬死者。（示意圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者唐雅陵聖保羅22日專電

巴西北部亞馬遜州民眾不保持社交距離、篩檢數量不足和季節因素，致使新冠肺炎疫情迅速惡化，染病率全國居冠，醫療體系已近崩潰。

巴西2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情持續蔓延，雖然聖保羅州的確診和死亡人數最多，北部亞馬遜州的染病率全國居冠，達每10萬人52.11例；死亡率每10萬人4.46例。

衛生部最新報告指出，巴西累計4萬5757例新冠肺炎確診病例，2906例死亡；平均染病率每10萬人20.75例，死亡率每10萬人1.31例。目前聖保羅州有1萬5914例確診，1134例死亡。亞馬遜州有2479例確診，207例死亡。

距離亞馬遜州首府瑪瑙斯69公里、居民不到10萬人的瑪納庫普魯市（Manacupuru）的染病率高達每10萬人206.4例；死亡率每10萬人11.2例。

亞馬遜在3月13日記錄首例確診以來，疫情迅速蔓延，公立醫療體系的加護病房使用率已近飽和，致使聯邦和州政府從聖保羅州調動經費、設備和醫護人員，並緊急開設新醫療院所，試圖避免醫療體系全面崩潰。瑪瑙斯疫情危機嚴重，市立公墓殮葬數跟著大增，當地政府只好挖建集體墓穴，埋葬冠狀病毒疾病死者。

瑪瑙斯市市長維爾希立歐（Arthur Virgilio）本周與副總統莫勞（Hamilton Mourao）開會，希望聯邦政府提供更多幫助。

▲巴西,亞馬遜州,瑪瑙斯,Manaus,新冠肺炎。（圖／達志影像／美聯社）

▲巴西亞馬遜州瑪瑙斯（Manaus）的居民等待醫療。（圖／達志影像／美聯社）

亞馬遜庫魯茲基金會（Fiocruz）感染控制專家巴蒂斯塔（Barbara Baptista）指出，11月至4月是亞馬遜州的雨季，有利呼吸道疾病病毒傳染，而今年的雨季又碰上冠狀病毒蔓延，致使住院人數大幅提高。

另一個導致亞馬遜疫情迅速惡化的原因是許多民眾，尤其是瑪瑙斯居民，沒有遵守社交隔離規定；儘管政府3月初就開始宣導民眾，但市場、藥房還是人數眾多，且民眾多不遵守保持社交距離的規定。

巴蒂斯塔表示，或許民眾認為病毒離他們很遠，只有在聖保羅和里約熱內盧等大都會，漠視瑪瑙斯是北部金融之都的事實，有許多國外、尤其是北美洲國家的人流。

維爾希立歐表示，巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）與各州長對採取社交距離措施的立場與看法不一，將抗疫政策變成政黨政治問題，讓民眾無所適從。還有篩檢數量不足，也增加追蹤病例和確知疫情實際情況的難度，提高冠狀病毒傳播機率。

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