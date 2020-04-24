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網批「封城秀急」！韓國瑜怒了：我是他弟弟「封城不急」　7度強調不考慮封城

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▲▼韓國瑜被譏「封城秀急」。（圖／翻攝臉書）

▲韓國瑜被譏「封城秀急」。（圖／翻攝臉書）

記者洪靖宜、陳韻如／高雄報導

中央流行疫情指揮中心23日公布海軍敦睦艦隊官兵確診武漢肺炎累計29例，其中高雄就有12人，而高市府24日一早宣布重要防疫措施，未來進入娛樂場所將實施實名制。另外，針對高雄將實施封城兵推，有網友嘲諷市長韓國瑜是「封城秀急」，對此，韓國瑜憤怒表示，「我是他弟弟『封城不急』」，並強調24日是第7次說不考慮，「希望不要講第8次」。

高雄市政府24日針對此次磐石艦群聚感染宣布最新重要防疫措施，為了因應後續疫情公布本市娛樂場所實名制，經發局警察局組織聯合輔導稽查小組，一開始勸導配合，不配合會依傳染病防治法處罰，請業者採取四點防疫，入內消費實名制，否則拒絕進入；量測體溫消毒；營業每人4平方公尺；場所內應戴口罩，社區疫情傳播，團體戶外活動人與人距離維持一公尺以上強烈界建議戴口罩，教室補習班強烈建議戴口罩。

請繼續往下閱讀...

另外，針對封城一說，有網友對於韓國瑜5月3日將進行封城兵推相當不以為意，甚至嘲諷他是「封城秀急」。對此，韓國瑜24日忍不住動怒，表示自己是「封城不急」，不了解為何會有這些奇怪的議論，「說了6次，不考慮封城，今天再說第7次，身為高雄市長維護市民健康安全是首要任務，現在高雄市政府完全沒有考慮封城，希望不要再說第8次」。

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