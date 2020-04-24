捷豹路虎回應「2萬人大裁員」：中國區不受影響　繼續發表新車

▲捷豹路虎出現裁員傳聞，後澄清是留職停薪，中國區也不受影響。圖為該公司2020年車款，Land Rover Range Rover Evoque P300e。（圖／翻攝自Jaguar Land Rover）

記者陳政錄／綜合報導

捷豹路虎（Jaguar Land Rover Automotive PLC）日前傳出因受新冠肺炎疫情衝擊，將實施大裁員，影響近2萬人，佔全球員工的一半。對此，捷豹路虎中國相關負責人在回應陸媒時澄清，是「留職停薪」，且中國區未受此影響，該公司銷售與服務機構IMSS總裁Richard Shore還在近日受訪時說，對回暖的中國市場有信心，新車發布節奏照常。

綜合英國BBC等媒體報導，車企捷豹路虎傳出將暫時解僱非必要職位的員工，影響層面佔該公司一半的勞動力，有2萬名員工因此暫時在家等候通知，其管理團隊也自5月起實施為期至少3個月的減薪或延遲支薪措施，其中執行長Ralf Speth將被延期支付薪水的30％。

▲捷豹路虎在中國區市場的表現，已經於近2到3年出現下滑情況。（圖／微博／捷豹路虎中國）

對此，捷豹路虎英國總部發言人曾作出澄清，表示「鑑於之前從未發生過這種情況」，我們暫時讓一些非重要崗位的員工在家，讓他們能充分享受到政府的「新型冠狀病毒工作保留計劃」的政策補貼。該公司補充，未來這些員工的工資會被補足。

捷豹路虎中國區相關負責人也強調，「中國區未受此影響。」此外，捷豹路虎中國與奇瑞捷豹路虎聯合市場銷售與服務機構（IMSS）總裁Richard Shore，在日前接受《每日經濟新聞》專訪時指出，對中國的回暖有信心。

Richard Shore說，捷豹路虎在中國區的銷量，3月表現比2月成長了7倍，考量回暖趨勢持續，我們對4月充滿信心。他也坦言，疫情對新車發布的執行帶來挑戰，公司將採取各種方式積極應對，讓整體產品發布節奏保持不變，「最近，全新路虎發現運動版已經發布；下個月，我們會推出全新捷豹F-TYPE；今年夏天，路虎衛士將投放到市場。」

值得注意的是，回顧過往2到3年表現，其實捷豹路虎於中國市場的表現呈現衰退，包括自2017年到2019年中，捷豹路虎已在中國召回汽車 28.7 萬輛，同期的銷量為 27.85 萬輛，召回車輛數比銷售還多。

2018年，捷豹路虎受本土品牌競爭，在中國的銷量出現20年來的首次下滑，全年下跌約22%；2019年上半年，捷豹路虎財報繼續顯示「海外需求下降」，主因同樣是中國市場銷售放緩，因此在Richard Shore今年1月臨危受命，回任IMSS總裁職位時，曾坦言如何滿足豪華車市場的客戶需求、秉承客戶至上理念，並確保有持續、穩定的業務與營利，都是公司未來的重要課題。

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