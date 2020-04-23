台灣封城「破防關鍵」曝光！　楊志良：內部太乾淨容易大爆鍋

▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

記者黃翊婷／綜合報導

雖然台北市長柯文哲坦言，台北市要封城非常困難，但還是有不少民眾擔心，自己居住的縣市未來會不會封城。前衛生署長楊志良在政論節目上提到，其實現在的狀態是最好的，大家基本上順時中，不要再出現類似磐石艦這樣的案例，否則就會馬上衝破防線，等到有效的疫苗問世，就能放鬆下來。

▲楊志良在節目上分析磐石艦與台灣疫情的狀況。（圖／ETtoday資料照）

楊志良在22日播出的政論節目「少康戰情室」中坦言，現在全球各國的問題都很大，相較於群體免疫力高的武漢，台灣的內部非常乾淨，但就是太乾淨，只要一個病例不小心進來就會大爆鍋，但是高度的群體免疫力是用很多人命代價換來的，像台灣這樣「很乾淨」的類型，就要等到有效疫苗問世才能放鬆，「我們現在是最好的，大家基本上順時中，雖然有磐石艦這個大破口，非常可能造成某種程度的社區感染，我猜啦，但因為民眾（個人防疫做得好）和整個醫療體系，我不認為現在馬上會被衝破。」

不過，楊志良提醒，假如像磐石艦這樣的事情再多來個兩件，台灣可能就會衝破防線了，到時候會相當麻煩，所以民眾真的要好好珍惜，畢竟全世界現在沒有一個國家像台灣這樣幸福，還能搭高鐵、看電影、上館子。

▲民眾擔心台灣之後也會封城。（圖／記者屠惠剛攝）

至於磐石艦案426實習生驗出有抗體，又陰轉陽，楊志良認為，這個案例雖然有抗體，但可能不足，這就是新冠病毒非常麻煩的地方，「最怕它一直變異，變異到非常怪異」，就像流感病毒有ABC三型、H級N級，每年要打哪幾種疫苗都傷透腦筋，假如新冠病毒和流感病毒一樣，演變成多類型或新品種，就會很難辦，陷入「有抗體、馬上變異、再度感染」這樣沒完沒了的狀況。

而對於台灣是否會封城，楊志良直言機會不大，除了政府、中央流行疫情指揮中心的努力外，民眾的自我健康管理也很重要，這是想讓台灣繼續「幸福」下去最重要的關鍵，而且封城是政治決定，不能用科學、量表或是指標來處理，「我們真的就是希望，不要到封城那一天。」