菲媒刊陳時中專文：世衛需要台灣　傳染病無國界

▲陳時中撰寫專文向世衛喊話。（圖／記者李毓康攝）

文／中央社記者陳妍君馬尼拉22日專電

菲律賓媒體刊登衛生福利部長陳時中專文表示，傳染病無國界，世界衛生組織不應遺漏任何國家，以免變成全球衛生安全重大缺口；「世衛需要台灣，就像台灣需要世衛一樣」。

馬尼拉標準報（Manila Standard）22日刊登陳時中專文「全球衛生安全：呼籲納入台灣」。

陳時中在文中說，儘管台灣鄰近中國，以每百萬人確診2019冠狀病毒疾病（COVID-19）病例數來看，台灣在183個國家中排名第123位，顯示台灣控制疫情的積極努力奏效。

他在文中細數台灣抗疫經驗，包括滾動式調整邊境檢疫措施；建置入境檢疫電子系統，與社區關懷及生活支持管理資訊系統串接，以利政府單位關懷及提供就醫協助；並在健保IC卡註記病患旅遊史，提醒醫師留意可能個案，阻斷社區傳播。

另外，陳時中說，台灣依疫情變化擴大監測採檢範圍，回溯採檢已被檢驗為陰性的高風險對象，找出可能病例隔離治療，並要求醫療院所設置專責病房或區域，以一人一室原則收治隔離，避免院內感染。

他寫道，台灣雖不是世界衛生組織（WHO）會員，但恪守國際衛生條例2005（IHR 2005）規範，向世衛通報確診病例，並積極與世界各國交流新冠肺炎確診病例、患者旅遊和接觸史、邊境管制措施等資訊。

台灣也將病毒基因序列上傳「全球共享禽流感數據倡議組織」（GISAID）供各國查詢，共同因應新冠肺炎威脅，確保全球衛生安全不因缺乏溝通及透明度受損。

陳時中說，如果世衛的使命真的是確保每個人享有最高標準的健康，那麼「世衛需要台灣，就像台灣需要世衛一樣」。

他表示，世衛出於政治考量，長期把台灣排除在外，但台灣聞名於世的公衛經驗、醫療體系、全民健康保險及對抗新冠肺炎的快篩和疫苗、藥物研發生產能力與病毒分析方法，都可以與世界分享。

陳時中說，經過這次疫情，希望世衛認清傳染病無國界，不應遺漏任何國家，以免變成全球衛生安全重大缺口，也不該忽視任何國家對全球衛生安全的貢獻。

他表示，籲請世衛及各方認知到台灣長期以來對全球公共衛生、防疫及健康人權的貢獻，將台灣納入世衛組織，讓台灣參與世衛各項會議、機制及活動，與世界各國攜手，落實世衛憲章「健康是基本人權」的宣示和聯合國「不遺漏任何人」的永續發展目標。（編輯：馮昭）