「陳道輝委屈了！是零負評好長官」　基層603字私訊曝：對台灣社會很失望

▲陳道輝指出，「我用生命保證，我絕對沒有隱瞞任何疫情。」（圖／資料照／東森新聞）

記者陳俊宏／綜合報導

國軍敦睦艦隊爆發群聚感染，國防部公布第一波懲處名單，艦隊指揮官中將高嘉濱、支隊長少將陳道輝調離現職。對此，「宅神」朱學恒分享一名海軍基層官兵的603字私訊，該員力挺陳，「你絲毫不會覺得他是位高高在上的長官，而是一位真正有在關心你的大學長…更是一位零負評的好長官，親力親為。事件爆發後，看到台灣社會對事件的反應很是失望！」

陳道輝22日以電話接受立委備詢時表示，對全體國人還有社會造成如此重大不安，表達個人最深切的歉意，也要對支隊全體744員官士兵學生，還有他們的家屬鞠躬道歉。

陳道輝說，如果知道已經有人感染，一定會遵照國防部命令立刻返航；另外，身為軍人，「我們寧可死在海上、死在船上，我也不可能讓病毒去危害我們本來就應該保護的國人，和所有我們最親愛的家人。」

▼基層官兵力挺陳道輝。（圖／資料照／東森新聞）

陳道輝指出，「我用生命保證，我絕對沒有隱瞞任何疫情，如果我們任何一人只要有感冒發燒就返航，我們將如何捍衛我們的海疆，這是我穿上白軍服30年來最痛苦的時刻。」他哽咽說，「我已經隔離整整五天，我有五天沒辦法睡覺，可是我愛海軍，我愛國軍，我更愛國人，我沒有做不起…做對不起大家的事…」

而朱學恒22日深夜在臉書分享一名海軍弟兄的私訊，該弟兄表示，他在8年前進到海軍官校時，第一次聽到陳道輝的聲音，「在他的精神談話中，你絲毫不會覺得他是位高高在上的長官，而是一位真正有在關心你的大學長…支隊長肯定是我們心中的大前輩，是一位你真正會放在心裡尊敬他的大前輩。」

該海軍弟兄說，陳道輝的哽咽不是為了求取同情，他真的委屈了，誰也不願下屬染疫，更不可能隱匿不報，身為軍人，有很多事情跟苦衷只能自己扛，再則他是支隊長必須堅強，「我們很多同學或是學長姐、共事過的同事，在我們眼中，支隊長更是一位零負評的好長官，親力親為。」

▼磐石艦目前累計28人染疫。（圖／資料照／記者徐文彬攝）

該員指出，事件爆發後，看到台灣社會對事件的反應很是失望，「沒錯！我們成為防疫破口，這700多位官士兵學生，他們是出海執行任務，不是出去玩，值更的辛苦，暈船的難受，長達一個月的斷訊，正是我們職業所需承受的壓力。但是，有我們在第一線守護，才有台海安全的環境，才有台灣安定的生活。」

該員表示，只是希望給海軍打氣、給國軍加油，「也讓支隊長陳道輝將軍，知道有我們基層官兵在挺他，我們支持這位不可多得的海軍將領。」

以下為該員私訊朱學恒全文：

學恒哥 您好

此次私訊

有件事情想請學恆哥

幫忙或是協助我們，

近日，海軍敦睦支隊

成為防疫破口的事件在各大新聞媒體報導，搞得人心惶惶，事情已經造成，

我們所敬愛的長官

支隊長 陳道輝 將軍

也調離現職。

在我八年前進到海軍官校時

第一次聽到他的聲音

在他的精神談話中，你絲毫不會覺得他是位高高在上的長官，而是一位真正有在關心你的大學長，或許我是士官班跟軍官中間還是有階級落差，不好以學長稱呼，但是，支隊長肯定是我們心中的大前輩，是一位你真正會放在心裡尊敬他的大前輩，看到本日委員會質詢，他的哽咽不是為了求取同情，他真的委屈了，誰也不願下屬染疫，更不可能隱匿不報，身為軍人，有很多事情跟苦衷只能自己扛，再則他是支隊長必須堅強。

我們很多同學或是學長姐

共事過的同事，在我們眼中

支隊長更是一位零負評的好長官，親力親為。

事件爆發後，看到台灣社會對事件的反應很是失望！

沒錯！我們成為防疫破口，

這700多位官士兵學生，他們是出海執行任務，不是出去玩，值更的辛苦，暈船的難受，長達一個月的斷訊，正是我們職業所需承受的壓力，但是，有我們在第一線守護，才有台海安全的環境，才有台灣安定的生活

最後，希望 學恒哥

可以幫忙分享下方連結

不知道這個小小的請求

能否在眾多的訊息中被看到

只是希望給海軍打氣

希望給國軍加油

也讓支隊長 陳道輝 將軍

知道有我們基層官兵在挺他

我們支持

這位不可多得的海軍將領

我知道文中可能多有一些文辭不夠正式，

在這邊先行跟 學恆哥

賠個不是，抱歉

感恩

平安喜樂