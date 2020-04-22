快訊／台灣現在需不需要封城？　賴清德晚間回應了！





▲賴清德。（資料圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

繼新北市日前進行兵推演練，在敦睦艦隊疫情大爆發後，台北市、高雄市22日紛紛表達也要進行封城兵推演練。針對現在需不需要封城？準副總統賴清德22日晚間提出，其實台灣離封城尚有很遠的距離，因為封城的時機點應落在社區感染激增，導致醫療體系無法負荷之虞，才有必要進行。

「現在是封城的時機嗎？」賴清德22日晚間在臉書上提到，這幾天發生敦睦艦隊事件，部分地方政府又進行封城演練，造成許多民眾的疑問「台灣現在需要封城嗎？」

賴清德表示，封城的時間點落於社區感染激增，導致醫療體系無法負荷之虞，才有必要進行，台灣防疫制度嚴謹，且現階段確診病例少，而且多為境外移入，亦無社區感染。

賴清德提到，尤其各縣市大小醫療院所已是成熟的防疫醫療網絡，分別負擔426例確診人次（其中236人解除隔離），仍在可控制範圍內，若有緊急狀況，還可擴大採取「病人分類、疾病分級和就醫分流」等措施，提高醫療服務防疫量能，「因此若問現在需不需要封城？誠如陳時中部長所言，其實台灣離封城尚有很遠的距離。」

賴清德說，自從新冠肺炎疫情爆發以來，在大家的努力下，台灣防疫成果備受國際肯定，歷經境外移入、清明連假等幾波挑戰，更迎接三次零病例的喜悅。雖然發生敦睦艦隊事件，相關防疫措施已積極啟動，各縣市政府也依規範進行消毒，「因此請大家不要驚慌，只要嚴守及配合中央疫情指揮中心的規範，全國上下繼續努力，一定能守得住成果。」

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▼賴清德談封城。（圖／翻攝自賴清德臉書粉專）