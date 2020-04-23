敦睦艦隊離開帛琉後消失26天　轉向進行「秘密任務」來到…

▲海軍敦睦遠航訓練支隊返國。（圖／翻攝總統府flickr）



政治中心／綜合報導

海軍敦睦艦隊爆發新冠肺炎疫情，引起國人恐慌。仔細分析敦睦艦隊遠航時程，自3月15日離開帛琉，到4月9日進入左營港，一共26天，究竟這26天艦隊航向何處，總統蔡英文與國防部長嚴德發皆以「機密任務」回應外界，不過有軍方官員向媒體透露，艦隊是開往南海進行「秘密任務」。

先前曾有消息指出，敦睦艦隊「機密任務」與美方有關，推測可能前往關島，不過，嚴德發22日上午受訪回應，敦睦遠航除了敦睦邦誼，還有相關教育課程，軍事訓練包含區域海域做護航訓練，跟海上戰略的經營，至於戰備任務有關細節，不方便跟大家報告。

立委王定宇日前也透露，敦睦艦隊確實有額外航程，且跟這一次遠訓的必要性是有絕對關係，但是沒有靠岸、沒有靠港，沒有進到任何國家的領海領域，這個都沒有，這個不用去猜測，甚至於有人猜關島，這是不正確的。

▲海軍敦睦支隊於3月13日至15日完成訪問帛琉任務。（圖／取自中華民國駐帛琉大使館臉書）



根據《聯合報》報導指出，敦睦艦隊支隊離開帛琉後，改為向西南，繞過菲律賓南方，進入南海，經過南沙群島太平島與東沙島附近的水域時，曾實施「海疆」操演，模擬島嶼遭到攻擊，國軍協助海巡署守衛，或奪回失土。但因敦睦支隊成員並無兩棲艦艇，因此人員並未登島，只是模擬控制附近海域。支隊回到台灣附近時，海軍正在實施代號「海強」的年度戰術總驗收，敦睦支隊也被納編參與演習，直到4月9日進入左營。

而這樣的海上操演是否算是「秘密任務」，軍方人士向媒體透露，國軍的戰訓計畫，本就不會全面對外公開，艦艇在南海水域進行操演，更多少有一定敏感性，但非立委或媒體所言，是「難得的軍事機密外交」。

針對外界對於「秘密任務」的猜測，國防部22日晚間發出聲明強調，本遠航訓練原規劃敦訪4個國家，考量國際疫情影響，即變更行程，僅靠泊帛琉共和國一處，其餘均按計畫航線抵特定海域執行各項軍事訓練，並未靠泊其他任何國家或地點。

▲海軍敦睦艦隊結訓典禮。（圖／中華民國海軍臉書）

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