「艦隊長講得哭哭啼啼不是男子漢啦」　趙天麟怒飆後道歉了：用詞確實不當

▲趙天麟質詢國防部長嚴德發時，怒指陳道輝「哭哭啼啼不是男子漢。」（圖／翻攝立法院議事轉播IVDO網際網路多媒體隨選視訊系統）

記者陳俊宏／綜合報導

敦睦艦隊爆發新冠肺炎疫情，民進黨立委趙天麟在立法院質詢時，痛批電話報告的敦睦艦隊支隊長陳道輝「講得哭哭啼啼的，不是男子漢啦！」對此，趙深夜緊急滅火表示，「質詢部分用詞確實不當，在此致歉。」

陳道輝22日以電話接受立委備詢時表示，對全體國人還有社會造成如此重大不安，表達個人最深切的歉意，也要對支隊全體744員官士兵學生，還有他們的家屬鞠躬道歉。

陳道輝說，如果知道已經有人感染，一定會遵照國防部命令立刻返航；另外，身為軍人，「我們寧可死在海上、死在船上，我也不可能讓病毒去危害我們本來就應該保護的國人，和所有我們最親愛的家人。」

▼趙天麟認為，「真正的男子漢就是要面對問題、解決問題啦。」（圖／資料照／記者屠惠剛攝）

陳道輝指出，「我用生命保證，我絕對沒有隱瞞任何疫情，如果我們任何一人只要有感冒發燒就返航，我們將如何捍衛我們的海疆，這是我穿上白軍服30年來最痛苦的時刻。」他哽咽說，「我已經隔離整整五天，我有五天沒辦法睡覺，可是我愛海軍，我愛國軍，我更愛國人，我沒有做不起…做對不起大家的事…」

趙天麟在質國防部長嚴德發時，認為陳道輝根本是在避重就輕，激動手指向嚴怒飆，「剛剛艦隊長講得哭哭啼啼的，不是男子漢啦，真正的男子漢就是要面對問題、解決問題啦！」

而趙天麟深夜在臉書發文指出，連日來多次質詢要求敦睦艦隊必須落實防疫措施，後送機制等SOP必須確實，才能保障國軍弟兄的安全；但軍方輕忽，未落實磐石艦上發燒通報，導致敦睦艦隊出現防疫缺口。他說，「但今天質詢部分用詞確實不當，在此致歉。」

▼趙天麟發文道歉。（圖／翻攝趙天麟臉書）