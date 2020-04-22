「鑽石公主隔離14天」敦睦艦隊不用？　疾管署回應了

記者蔣婕妤／台北報導

國軍敦睦艦隊磐石艦爆發新冠肺炎群聚疫情，國防部長嚴德發21日晚間率一級主官鞠躬道歉，並表示已向總統蔡英文自行處分。針對國民黨立委鄭天財22日在質詢時質疑，為何鑽石公主號船員下船要隔離14日，但敦睦艦隊卻只需要在船上隔離6日，疾管署副署長羅一鈞解答，敦睦艦隊比照的標準是遠洋漁船作業。

▲疾管署副署長羅一鈞。（資料照／記者洪巧藍攝）

鄭天財22日在立法院外交國防委員會質詢時提問，為何入境防疫有多重標準，武漢台商包機返台是集中隔離，這是有需要的，歐美返台卻是居家檢疫，造成許多本土病例，這個就是雙重標準，敦睦艦隊、鑽石公主號又是怎麼處理？

羅一鈞解釋，鑽石公主號人員，是日本檢疫之後派專機接回台灣，到醫院檢驗兩次都是陰性，之後在集中檢疫所住滿14天；至於為何敦睦艦隊不用集中隔離，是因為比照遠洋漁船作業。

羅一鈞說明，敦睦艦隊出訪前，指揮中心不知道，3月31日國防部請教指揮中心入港之後處理，指揮中心依照遠洋漁船作業，如果海上30天都沒有出現健康異常，就可以比造海上的30天觀察期作業。

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