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「寧可死在海上！」小兵挺敦睦支隊長　一件小事曝正派作風：還我陳道輝

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▲▼海軍108年敦睦國內航訓高雄站（圖／中華民國海軍）

▲海軍2019年敦睦國內航訓高雄站。（圖／中華民國海軍）

記者黃君瀚／綜合報導

海軍磐石艦至今累計28人染上新型冠狀病毒病（COVID-19），連日來台灣人心惶惶，國防部昨（21）日提出首波懲處，將海軍艦隊指揮官高嘉濱中將、敦睦支隊長陳道輝少將調離現職。消息一出不少海軍留言替相當照顧部屬的長官抱不平，批評國軍高層刻意切割；也有網友回憶當兵時光，認為支隊長做人相當正派。

網友22日在PTT發文，提到過去服義務役時，陳道輝正好是單位的主任，儘管官拜少將、身處高位，卻時常照顧這批最底層士兵的生活起居品質，甚至會一起打籃球。

「自（志）願役領國家的比較多，勤務當然要由自（志）願役優先做。」陳道輝當年對著全軍各單位說出這一句，他至今仍深深記得。另外有次演訓時，軍中發生了意外小事件，也是少將堅持要向上呈報、不隱瞞，「總之他為人很正派，我們單位的士兵都很尊敬他，國防部長官我們看多了，不像一些好X懶X的長官。還我道輝QQ。」

文章貼出後，不少網友深有同感，「背鍋背起來，背鍋還動」、「講這些沒啥用，反正是扛定了」、「上面要你扛起來，你要怎辦」、「重點是15日決定下船的是誰都講不出來，這黑鍋應該扛定了。」

不過也有人認為，海軍出了大包，風暴核心的敦睦艦支隊長本就難辭其咎，「相信醫官做出主官（主觀）的判斷，結果錯了就是要扛責啊」、「他自己可以逼醫官照X光或通報，不做就是自己領導有問題」、「戰爭就是結果論，跟你對部下好不好一點關係也沒有」、「正派跟這次出大包有什麼關係？出海後最大的指揮權就是他。」

▲敦睦艦確診官兵17日北上苗栗找女友，縣府公布地點。（示意圖／翻攝中華民國駐帛琉大使館臉書）

立院國防委員今（22）日更改議程為「敦睦艦隊染疫」專案報告，隔離中的敦睦艦隊支隊長陳道輝表示願意透過電話發表意見。

陳首先向全體國人造成如此重大不安表達最深切的歉意，同時向全體744員官士兵、學生和他們的家屬鞠躬道歉。不過他強調，願意用生命保證，絕對沒有隱瞞任何疫情，如果知道有人感染了，一定會遵照國防部的命令立刻返航，「身為軍人，我們寧可死在海上、死在船上，我也不可能讓病毒去危害我們本來就應該保護的國人，和所有我們最心愛的家人。」

陳道輝表示，被懲處是應該的，因為這次他沒做好，對不起國防部、對不起海軍司令部的所有長官，「我也對不起國人，我也對不起我自己的家人。」對於是否隱瞞疫情的部分，陳說艦上確實有5人發燒，但艦上有醫療小組進行專業的判斷和診斷，後續回報只是一般的感冒，經過治療後身體狀況逐漸好轉，就依原計畫繼續執行任務。

他強調，海軍艦艇執行任務時，都由專業的醫官來做感冒治療，「如果我們任何一個人只要有感冒發燒就返航的話，我們將如何捍衛我們的海疆？」陳道輝也補充，發燒的5人中有1人病情較嚴重，他有向上級回報，不過另外4人就沒通報，「因為醫療小組給我的建議是，他們只是一般的感冒，我甚至有要求他們必須要用X光做個檢測，但是醫官專業的判斷認為他們的症狀非常的輕微。」

至於最關鍵的「隔離6天後誰決定放艦上士官兵下船？」陳道輝多次強調「我是奉命執行，不是我決定的。」被追問下令解散前是否先報告上級？他突然語氣升高，「這我不能說明，我沒有按自己想法而是奉命，結果讓國防部長海軍、司令受責，我已經5天無法睡覺，我沒有做不起對不起國家的事，也沒有對不起自己身穿的白色軍服。」

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