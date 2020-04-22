21家旅行社「暫時登出」！業者估：6月後會很慘、紓困貸款應提高

▲暫停出團到5月底，讓多家旅行社吃不消。（圖／記者李毓康攝）

記者彭懷玉、蔡玟君／台北報導

新冠肺炎疫情未熄，暫停出團到5月底，讓多家旅行社吃不消，陸續出現暫停營業風波，據品保協會近日公告，截至13日為止已有21家停權，意味暫停營業。此外，已有9家旅行社宣布解散，業者坦言，這次政府紓困反應快、方案多且全面，但若疫情持續，6月過後可能會很慘。

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▲▼品保協會公布旅行社停業名單。（圖／翻攝自品保協會網站）

品保協會發言人李奇嶽說明，簡而言之，被品保協會「停權」的意思就是暫時歇業，而解散或退會就表示退出旅行社圈子，「就是不玩了啦」。21家停權的旅行社中，大部分是做自由行旅客，其中就有業者透露，「現在先暫停營業，等將來疫情結束，陸客自由行有開放再回來。」李奇嶽坦言，目前大家預計還可以撐到6月，但6月過後可能會很慘。

李奇嶽指出，對比17年前的SARS，這次政府的反應又快、方案多且全面，但他認為有些細節仍有討論空間，「跟世界相比還是有落差，舉例來說，一樣是紓困貸款，像是日本是免息貸款，我們還是有息，這就有差，而最低薪資補貼部分，韓國就支付9成薪水，紐西蘭發放最低工資，而英國也還有8成薪，台灣才補貼4成，這就是台灣與國際之間的落差。」

▲桃園機場。（圖／記者李毓康攝）

另外，紓困方面，例如中小企業貸款目前規定為50萬以下簡便審，李奇嶽認為不太夠，應該要提高到100萬元以下，而貸款部分，目前信保基金有保9成，所以銀行風險10萬元，只要沒有欠稅、欠錢紀錄、正常營業，都應開放貸款。李奇嶽也指出，人員訓練課程現在越開越多，陸續也有學員結訓，大家的反應都很正面。