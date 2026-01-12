甜點命名「不用台灣用語」挨批！老闆堅持：青堤就是好聽　網戰翻

▲許多人都很喜歡吃馬卡龍。圖與本文無關。（示意圖／取自Pixabay）

記者曾筠淇／綜合報導

開在基隆的「四蒔甜點」近日因為甜點的名稱，引起部分網友不滿。該甜點店將甜點取名為「青堤檸檬」和「青堤馬卡龍」，由於「青堤」並不是台灣人習慣使用的用詞，因此便引發大批網友不滿。事後店家將該篇貼文刪除，並在臉書透露他們收到很多一星負評。

基隆甜點店用「青堤」一詞 強調只是因為好聽

「四蒔甜點」在Threads上發文分享店內的熱銷產品，也就是「青堤檸檬馬卡龍」，他們每周都要出貨近300個。不過，店家使用的「青堤」一詞，並不是台灣習慣的用法，因此引發部分網友不滿，質疑店家寫「青堤」是要賣給誰？附近都是住中國人嗎？

事後店家又發文表示，有人糾正他們使用「中國用語」，嚇了他們一跳，但他們覺得「青堤就是好聽」，並再貼出「青堤檸檬」和「青堤馬卡龍」的照片。

對此，就有網友直呼，「覺得連文化滲透都意識不到的店家還想賺台灣人的錢真的蠻不妥」、「還要洗青堤是高級葡萄，麝香葡萄才是台灣用法」、「最討厭這種販賣可憐單純感的，彷彿自己一切都很無辜都是別人太邪惡」、「就小紅書學來的，嘴硬不承認」、「不管中國人與否，在台灣開店用當地用語是基本禮貌」。

甜點店貼私訊截圖 Google被刷1星

事後，店家將Threads上的貼文刪除，並在臉書粉專上貼出一張截圖，內容寫道「可以把青堤這種用詞改掉嗎？你們中國店家嗎？我一定會抵制你們。綠葡萄就綠葡萄，為什麼要叫青堤？滾出台灣，我會讓你們開不下去」。

店家對此表示遺憾，並透露他們Google收到很多一星負評。他們強調，店家並沒有政治立場，所謂表態，單純就是產品名稱比較好念而已，台灣是民主自由的國家，每個店家都有對自己產品的理解和堅持，請各位尊重、包容，若再看到過激言論或騷擾，他們會至警局備案。店家也在留言處表示，青堤「其實是香港（用語）」。

臉書貼文底下，有網友則支持店家，「支持店家，青堤青堤青堤，讚啦」、「支持店家，命名是自由，店家沒必要因為這樣損傷」、「『青堤』是香港用語欸，『葡萄』才是普通話／中國用語吧」、「看起來就只是為了名稱好聽，青堤檸檬蛋糕跟綠葡萄檸檬蛋糕，那個好聽一看就知吧！有必要這麼敏感嗎？」