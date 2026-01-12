　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

喪屍猛男持刀拒檢衝撞巡邏車　「10警抓不住」追捕畫面曝光

記者郭世賢、葉品辰／新北報導

新北市金山區昨(11)日晚間驚傳街頭失控事件，一名44歲翁姓男子在環金路、中正路口突然持短刀、鐮刀下車咆哮，隨機攔車作勢攻擊，警方趕抵後展開追捕，過程中翁男拒檢衝撞巡邏車，員警對空鳴槍示警，最終在萬里區成功壓制逮捕，過程中造成5名員警受傷。翁男事後驗出對毒品「依托咪酯」（喪屍煙彈）呈陽性反應，並因情緒失控與過度用力出現橫紋肌溶解症送醫治療，全案依多項罪嫌偵辦，稍早追捕的驚險畫面也曝光。

▲翁男持刀在環金路、中正路口隨機攔車。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲翁男持刀在環金路、中正路口隨機攔車。（圖／記者郭世賢翻攝）

警方調查，事件發生在11日晚間7時許，翁男駕駛皮卡車停在環金路、中正路口全家超商前，隨後手持短刀與鐮刀下車，在路口隨機攔停車輛並咆哮威嚇，嚇得駕駛與路人四散走避。警方獲報後立即派遣快打部隊到場，未料翁男見警竟跳回車內，倒車、加速衝撞巡邏車後一路逃逸，沿途拒檢並在路口繞圈，行徑相當危險。

▲翁男持刀在環金路、中正路口隨機攔車。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲▼警方隨即追捕翁男車輛，10多名員警出手才將力氣驚人的翁男壓制在地，卻也造成5名員警掛彩。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲翁男持刀在環金路、中正路口隨機攔車。（圖／記者郭世賢翻攝）

參與圍捕的員警受訪時指出，翁男體格壯碩、力氣驚人，「10幾個員警都快抓不住他」，在拉扯與壓制過程中，造成5名員警受傷，有人出現擦挫傷，有人被咬傷，也有人因用力抓捕造成手指骨裂。警方在台二線萬里頂社路口對空鳴槍1發示警後，趁隙將翁男拉下車並合力壓制，才結束這場驚險的警匪追逐。

警方進一步指出，翁男經檢驗對依托咪酯呈陽性反應，並在車內查獲喪屍煙彈，疑涉毒駕；送醫檢查後發現，他因吸食毒品加上與警方拉扯時過度使用肌肉，出現橫紋肌溶解症，需住院治療，且情緒持續激動，曾有破壞戒具、自傷情形，深夜轉送基隆長庚醫院救治。全案後續將依妨害公務、恐嚇公眾、公共危險及毒品危害防制條例等罪嫌偵辦。至於他為何會在大馬路上突然失控、持刀攔車，引發社會恐慌，警方仍將持續追查釐清。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
400 1 7162 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
2026台灣棒球名人堂名單出爐
連環泡有芒果「大大」離世　大批粉絲哀悼
航空公司「送千張免費機票」　陸網傻爆眼：當肉盾？
要飛日本！護照上有「吉伊卡哇章」他傻眼　外交部說法曝
日女市長與男部屬「賓館開房」下台　回鍋補選又當選了！得票更高
北車M8設「北捷英雄」余家昶紀念牌　正式曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

「地球村」老闆涉找黑幫喬債　女牙醫遭痛毆出庭頻呼：好恐怖！

北市25歲美甲師當街被搶！正義哥出手相助　警埋伏北車拘捕劫匪

快訊／屏東紙箱倉庫大火濃煙狂竄　一旁國小緊急疏散300童避難

快訊／海邊散心驚見浮屍嚇壞！男子撈起額頭有傷口　身分待查

屏東大貨車路口右轉！76歲女騎士倒地　機車捲輪下恐怖畫面曝

狼父警涉侵犯女兒348次「開庭前夕死亡」　後續司法程序曝光

屏東長治紙箱倉庫起火！消防13車24人灌救　火勢1小時撲滅

台南社會局驚藏大隻內鬼！掏空長照補助...5407萬全進私人口袋

車內面交300萬...被害人起疑與2車手搏鬥！撞騎樓梁柱2嫌落跑

快訊／貨櫃車「超高」慘了！撞台鐵軌道涵洞...翻覆橫躺馬路

阿信「腳勾長袍」再摔倒..吳建豪急救援 　「現場教訓衣服」他安撫：設計好的！XD

賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

Energy小巨蛋開跳CORTIS〈GO!〉 見全場大合唱...阿弟忍不住落淚！

天安特檢落幕！聯隊長領軍復飛F-16V　空軍釋出畫面

川普放話「硬手段」拿下格陵蘭！　北歐各國力挺丹麥

喪屍猛男持刀拒檢衝撞巡邏車　「10警抓不住」追捕畫面曝光

馬路雙刀野獸竟是猛男界Rain　咬警察拒捕！怪力弄傷5漢　奔放的後庭花曝光

狠撞畫面曝！酒駕男連撞修車工、女騎士逃逸　1小時後落網被收押

輔仁大學「研究室起火」灰煙狂竄！　警消佈水線灌救中

發現F-16V戰機黑盒子訊號了　顧立雄：將再進一步定位

「地球村」老闆涉找黑幫喬債　女牙醫遭痛毆出庭頻呼：好恐怖！

北市25歲美甲師當街被搶！正義哥出手相助　警埋伏北車拘捕劫匪

快訊／屏東紙箱倉庫大火濃煙狂竄　一旁國小緊急疏散300童避難

快訊／海邊散心驚見浮屍嚇壞！男子撈起額頭有傷口　身分待查

屏東大貨車路口右轉！76歲女騎士倒地　機車捲輪下恐怖畫面曝

狼父警涉侵犯女兒348次「開庭前夕死亡」　後續司法程序曝光

屏東長治紙箱倉庫起火！消防13車24人灌救　火勢1小時撲滅

台南社會局驚藏大隻內鬼！掏空長照補助...5407萬全進私人口袋

車內面交300萬...被害人起疑與2車手搏鬥！撞騎樓梁柱2嫌落跑

快訊／貨櫃車「超高」慘了！撞台鐵軌道涵洞...翻覆橫躺馬路

居然不是鯊鯊！IKEA公布「年度熱門玩偶」　黃金獵犬奪冠

3寶媽昆凌結婚10年！　認曾「快撐不住」真實心聲曝光

白宮發P圖「川普俯視格陵蘭」被網酸爆　外媒曝美國點名接管

2026台灣棒球名人堂名單出爐　李來發、彭政閔、林國輝入堂

寒冬送暖補社會安全網　蔡宗豪串聯在地五力關懷弱勢家庭

戴口罩、安全帽ATM領錢遇警示音　金管會：免緊張仍可領錢

高雄市長參選人賴瑞隆合體林俊憲　喊話「南高連線」打造幸福生活圈

「地球村」老闆涉找黑幫喬債　女牙醫遭痛毆出庭頻呼：好恐怖！

伊朗官員揭：示威已釀2千死！　德總理預言「幾周內政權垮台」

假交友、假投資猖獗　台東警攜手金融保險業成功攔詐

「兒子戀愛腦太誇張」 吳速玲：媽媽要懂得放手

社會熱門新聞

北市董座狂戰人妻「床都是汗水」她喊：下次要拔出來　丈夫怒告

即／性侵女兒348次被起訴！　北市狼父警家中身亡

即／高鐵台南站旅客落軌　男子當場死亡

網紅女神張香香遭男粉絲控詐財50萬

太子集團陳志「網紅女友」曝光！　炫富秀白皙美腿

直播全拍下！金門火舞噴火失控回燃燒臉

保母餵1歲半幼兒吃饅頭噎到　缺氧過久搶救45天亡

太子集團陳志「全球殺豬盤」年騙2.1兆　受害者曝光

台南社會局內鬼掏空長照補助　5407萬全進私人口袋

遊俄申請「中國邊境旅遊護照」！台灣身分沒了　移民署說明

乾哥割頸判12年　高檢署：已上訴

2阿兵哥狂拉戰神賽特！遭憲兵抓下場曝

獨／詐團會計師顯赫資歷曝　高雄議員：沒人找他諮詢

酒店妹榨乾老闆人夫！淫喊「X老公100下」　人肉ATM爽賺百萬

更多熱門

相關新聞

曝員警超勤加班費每小時僅182元　藍議員：民進黨高官多替基層想想

曝員警超勤加班費每小時僅182元　藍議員：民進黨高官多替基層想想

行政院去年表示，「115年度中央政府總預算案暨附屬單位預算及綜計表」因經濟成長率等趨緩等影響，軍公教調薪案沒有排入總預算案。而國民黨新北市議員林國春今（12日）貼出一份「新北市政府警察局某派出所114年12月超勤加班費印領清冊」，圖片中多位警員超勤時數都在48小時以上，每小時支領數僅182元，他直言，現在勞工最低時薪每小時196元，難怪沒人願意擔任警察，就算是警察也不願意上深夜勤或假日勤務，民進黨高官們，多替基層想想吧。

「猛男界RAIN」淪雙刀怪男！　橫紋肌溶解住院

「猛男界RAIN」淪雙刀怪男！　橫紋肌溶解住院

新北金山揮刀男「筋肉裸照」曝光　昔猛男界RAIN染毒街頭暴走

新北金山揮刀男「筋肉裸照」曝光　昔猛男界RAIN染毒街頭暴走

新北男持雙刀隨機攻擊！被起底曾是猛男舞者

新北男持雙刀隨機攻擊！被起底曾是猛男舞者

金山晚間「隨機攔車砍人」！5警受傷

金山晚間「隨機攔車砍人」！5警受傷

關鍵字：

新北持刀攔車喪屍煙彈

讀者迴響

熱門新聞

北市董座狂戰人妻「床都是汗水」她喊：下次要拔出來　丈夫怒告

即／性侵女兒348次被起訴！　北市狼父警家中身亡

蕭淑慎「同意小15歲尪花錢解決」

綠高雄市長初選今公布結果！陳其邁喊恭喜

快訊／賴瑞隆出線！　高雄市長初選民調極小差距擊敗邱議瑩

台中男「沒戴套」確診今年首例M痘　衛生局急匡列

常說「2字」是失智警訊！醫示警：每周出現3次快掛號

29歲百萬網紅「你的渡口」驚傳猝逝！曾上陸綜、轉戰成人平台

阿諾緊身衣「超晃應援片」瘋傳！遭酸假奶反擊了

即／高鐵台南站旅客落軌　男子當場死亡

即／紐時：台美關稅談妥15%！台積電再建5座美廠

股王信驊衝天價後引爆下車潮　盤中失守8000元

中國導演奪金球大獎「當場傻住」　她現身全場起立

網紅女神張香香遭男粉絲控詐財50萬

年輕妹好癢！兩耳炸出「毛茸茸一整片」醫看傻了

更多

最夯影音

更多
阿信「腳勾長袍」再摔倒..吳建豪急救援 　「現場教訓衣服」他安撫：設計好的！XD

阿信「腳勾長袍」再摔倒..吳建豪急救援 　「現場教訓衣服」他安撫：設計好的！XD
賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

Energy小巨蛋開跳CORTIS〈GO!〉 見全場大合唱...阿弟忍不住落淚！

Energy小巨蛋開跳CORTIS〈GO!〉 見全場大合唱...阿弟忍不住落淚！

天安特檢落幕！聯隊長領軍復飛F-16V　空軍釋出畫面

天安特檢落幕！聯隊長領軍復飛F-16V　空軍釋出畫面

川普放話「硬手段」拿下格陵蘭！　北歐各國力挺丹麥

川普放話「硬手段」拿下格陵蘭！　北歐各國力挺丹麥

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面