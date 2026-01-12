喪屍猛男持刀拒檢衝撞巡邏車　「10警抓不住」追捕畫面曝光

記者郭世賢、葉品辰／新北報導

新北市金山區昨(11)日晚間驚傳街頭失控事件，一名44歲翁姓男子在環金路、中正路口突然持短刀、鐮刀下車咆哮，隨機攔車作勢攻擊，警方趕抵後展開追捕，過程中翁男拒檢衝撞巡邏車，員警對空鳴槍示警，最終在萬里區成功壓制逮捕，過程中造成5名員警受傷。翁男事後驗出對毒品「依托咪酯」（喪屍煙彈）呈陽性反應，並因情緒失控與過度用力出現橫紋肌溶解症送醫治療，全案依多項罪嫌偵辦，稍早追捕的驚險畫面也曝光。

▲翁男持刀在環金路、中正路口隨機攔車。（圖／記者郭世賢翻攝）

警方調查，事件發生在11日晚間7時許，翁男駕駛皮卡車停在環金路、中正路口全家超商前，隨後手持短刀與鐮刀下車，在路口隨機攔停車輛並咆哮威嚇，嚇得駕駛與路人四散走避。警方獲報後立即派遣快打部隊到場，未料翁男見警竟跳回車內，倒車、加速衝撞巡邏車後一路逃逸，沿途拒檢並在路口繞圈，行徑相當危險。

▲▼警方隨即追捕翁男車輛，10多名員警出手才將力氣驚人的翁男壓制在地，卻也造成5名員警掛彩。（圖／記者郭世賢翻攝）

參與圍捕的員警受訪時指出，翁男體格壯碩、力氣驚人，「10幾個員警都快抓不住他」，在拉扯與壓制過程中，造成5名員警受傷，有人出現擦挫傷，有人被咬傷，也有人因用力抓捕造成手指骨裂。警方在台二線萬里頂社路口對空鳴槍1發示警後，趁隙將翁男拉下車並合力壓制，才結束這場驚險的警匪追逐。

警方進一步指出，翁男經檢驗對依托咪酯呈陽性反應，並在車內查獲喪屍煙彈，疑涉毒駕；送醫檢查後發現，他因吸食毒品加上與警方拉扯時過度使用肌肉，出現橫紋肌溶解症，需住院治療，且情緒持續激動，曾有破壞戒具、自傷情形，深夜轉送基隆長庚醫院救治。全案後續將依妨害公務、恐嚇公眾、公共危險及毒品危害防制條例等罪嫌偵辦。至於他為何會在大馬路上突然失控、持刀攔車，引發社會恐慌，警方仍將持續追查釐清。