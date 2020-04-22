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海軍敦睦艦「機密任務」曝光　知情者爆料：和關島有關係

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嚴德發（中）今對外否認敦睦艦隊曾到過關島。（攝影／黃耀徵）

▲嚴德發（中）今對外否認敦睦艦隊曾到過關島。（攝影／黃耀徵）

圖文／周刊王

海軍敦睦艦隊「磐石艦」返台後，多人確診新冠肺炎，航程中去了哪個「關鍵地」被關切，其中，外傳曾赴美國屬地關島，執行「不能說任務」更被熱議。對此，立委王定宇昨先指「不正確」，今國防部長嚴德發、總統蔡英文面對追問時，也口徑一致否認，但知情者透露，「還是和關島有關係」。

王定宇早前先指出，台灣到帛琉來回僅需12至13天，但敦睦艦隊去花了7天，回來則花了25天，多出約19天的「額外航程」應是去執行「其他機密任務」。

不過，機密任務內容是否因去了鄰近帛琉的關島？他並不認同，僅表示「對台灣來講，是這麼多年來很難得的一次機會，所以它的機密等級是有，所以這部分我只能說到這裡。」仍讓人充滿遐想。

而今早國防部長嚴德發赴立院外交國防委員會列席報告，會前他受訪面對「關島」這個敏感議題，也撇清「機密任務和美國或關島有關」，更強調「軍方絕非替蔡總統設下防火牆」等，但「有些和台澎防衛戰備相關的細節，外界解讀不同，也不便向外透露」一語，同樣讓人無法擺脫好奇。

對於官方連續否認，1位知情者向本刊透露，指敦睦艦隊出訪的諾魯、馬紹爾、吐瓦魯等友邦全因疫情關閉國門，僅剩帛琉可去，艦隊出發時，美國的「非合併建制屬地」關島仍未染疫，原預定找機會也「就近借道」去一下，看能否「拚拚外交」。

沒想到人算不如天算，就在艦隊要從帛琉離開的3月15日當天，關島竟出現了3例確診，成了疫區，讓國防部、外交部、總統府等全傻眼。因此，艦隊不管最後是否仍去了關島，「它（指）本來就在計畫中，傳言是有所本的，並非空穴來風。」

王定宇（左一）今在立院要求嚴德發（中）進行「敦睦艦隊染疫專案報告」。（圖／翻攝王定宇臉書）

 ▲王定宇（左一）今在立院要求嚴德發（中）進行「敦睦艦隊染疫專案報告」。（圖／翻攝王定宇臉書）

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