訪完唐鳳再邀蘇巧慧　林昶佐大膽逼問：蘇院長到底什麼意思？





▲林昶佐揪蘇巧慧直播。（圖／翻攝自影片）

記者蔣婕妤／台北報導

新冠肺炎疫情持續升溫，網路社群經營也成了立委們的大挑戰。無黨籍立委林昶佐接連約訪數位政委唐鳳、民進黨立委何欣純開「宵夜直播」，這次則是邀來最近「跨足Youtuber界」的民進黨立委蘇巧慧一起吃夜市美食。沒想到才開場，林昶佐就先大膽逼問蘇巧慧，「蘇院長到底什麼意思？」

林昶佐分享，上一屆任立委時帶時代力量的市議員候選人向蘇貞昌請益，當時現場非常輕鬆，自己談到自己2016年的立委勝選心得，沒想到一說完，蘇貞昌突然板起臉用台語說，「Freddy你選過一次舉，好像也很會選舉，當作是專家唷！」讓他當場愣住，直言完全拿捏不準蘇貞昌是開玩笑、還是誇獎。蘇巧慧笑回，「是在誇獎啦！」讓林昶佐激動到拍了蘇巧慧的肩膀大叫，「過了四年，終於放下心中大石頭！」

林昶佐這次揪蘇巧慧直播，兩人從育兒經、夫妻相處聊到家庭趣事，毫無禁忌頻頻脫稿演出，他也趁機向蘇巧慧討教「優秀立委」的秘訣。第九屆的公督盟立委評鑑中，林昶佐連拿5次「優秀立委」，去年底卻和「優秀」擦身而過。

蘇巧慧直言，「這題我真的不知道」，即便公督盟有嚴謹的評分標準，且從公開資料來看，林昶佐的成績看起來也都很不錯，不過自己也只是盡量每次質詢、會議都出席，努力中央跟地方之間取得平衡。

林昶佐及蘇巧慧也在直播中大吃萬華小吃。美食其實是「外送」的，這是林昶佐選區內的艋舺、廣州街、華西街三大夜市自組的「攤販外送聯盟」，由艋舺夜市自治會長發起，選區選民只要加入群組後，即可下單外送，是在疫情嚴峻時刻的自救法。