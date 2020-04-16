　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

華航「去china」是老戲新編　新華社：這招陳水扁用過

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼華航協助運送物資，但「China Airlines」名稱引發改名爭議。（圖／翻攝自外交部twitter）

▲華航「China Airlines」名稱引發改名爭議。（圖／翻攝外交部twitter）

記者曾俊豪／綜合報導

因「China Airlines」會讓華航被誤認是中國大陸的航空公司，行政院長蘇貞昌提出「華航正名」的訴求。對此，大陸官媒《新華社》發表社論指出，「正名」鬧劇似曾相識，在陳水扁時期已經擾攘喧囂過一陣子，表示「老戲新編，換人上演，對台獨病態般的偏執和瘋狂一脈相承。」

台灣持續援助國外口罩，均由華航送至歐美，但機身上的「China Airlines」字樣，卻挨批會被誤認為中國大陸的航空公司。不僅行政院長蘇貞昌表示，華航應該多標註台灣，不必太宣傳自家公司。總統蔡英文也力挺，華航正名的重點在代表台灣要有更強的辨識性。

▲▼華航協助運送物資，但「China Airlines」名稱引發改名爭議。（圖／翻攝自外交部twitter）

▲近期捐贈各國防疫物資均由華航運送。（圖／翻攝外交部twitter）

對此，《新華社》16日以「民進黨鼓譟讓中華航空改名：老劇本、新演員」為題發表評論，文章指出，向海外送口罩是民進黨當局最近的一項所謂「政績」，獨派勢力興奮於「讓世界看見台灣」。但載運口罩的中華航空，從中文名到英文名，怎麼看怎麼彆扭，於是乎，綠營政客火速竄起，要求華航改名。

文章提到，「正名」鬧劇其實似曾相識，陳水扁執政時期便喧囂過一陣，然而，在新冠肺炎疫情仍危機四伏的當下，這一波「正名妖風」沿襲綠營政客和台獨勢力的政治傳統，那就是不放過任何一個謀獨的機會，至於要冒多大政治風險、付出多高社會成本、多大程度上損害民眾利益，他們是不屑於去考慮的。

文章表示，陳水扁時期曾大陣仗搞過一陣「台灣正名」，凡公營企業機構中含有的「中國」、「中華」字樣統統要拿掉，僅「中華郵政」改名「台灣郵政」一項就耗資數千萬元新台幣，「老戲新編，換人上演，對台獨病態般的偏執和瘋狂一脈相承。」

 
ET快訊
快訊／國道1號4車連環撞！大貨車司機「慘卡車頭」送醫
閃亮亮泳衣中間挖空「E級豪球掉出」0修圖照曝！前任黃包包反應
就是現在！慶台灣二度0確診　超商限8小時大杯熱美式、拿鐵買1
昨和WHO通過電話！張上淳曝「他們對台灣這件事最好奇」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

衰男幫忙倒車…下秒飛甩出「慘遭2次輾壓」噴血亡！法院：朋友要負責

14歲女生深蹲200下！　上廁所見「葡萄酒尿」...醫院一查超標900倍

「來自台灣」記者張經義涉違兩岸條例　陸委會將查處...最高罰50萬！

華航「去china」是老戲新編　新華社：這招陳水扁用過

美國務院報告稱中國進行秘密核試　陸外交部：捕風捉影、不值一駁

廣州：外國人不配合隔離治療「強制執行」　嚴重者驅逐出境！

20、21日武漢「類包機」額滿了！　陸委會：兩架次共460人

中共國安部：退休公務員勾結境外人士　企圖謀奪軍火推翻政權

美日擬扶持企業回流　陸商務部：中國仍是外商投資熱土

美方指中國可能「在新疆進行核試驗」！　趙立堅：美國才有這種危險動向

台灣廣告登紐時反擊譚德塞　世衛大動作13點聲明回應了

街頭狠殺小燈泡！王景玉確定逃死 最高法院駁回上訴「無期徒刑定讞」

熊熊「超誠意爆乳」跨坐KID.小鬼身上　天堂路拚命狂奔...視角好邪惡～

《想見你》伍佰真的來唱《Last dance》　2020年李子維 黃雨萱 莫俊傑坐台下一起看！！

楊丞琳真的登上《綜藝玩很大》！！　穿紅隊衣服現身300集「錄2天1夜」

杜力、戴維斯「黑人身分」為台發聲 怒嗆譚德塞該做事：別在那哭哭！

萬華房仲路邊撿刀...隨機捅18刀 無辜運將刀插左手腕拖行1m命危

政壇響應戴粉紅口罩！陳玉珍怒批　「沒看到民眾在排隊？覺得很悲哀」

女選手《DD52》表演「可愛→熱舞」　楊丞琳、潘瑋柏驚呆：大反差耶！

周杰倫隔空將「珍珠移轉」　驚呆現場所有人...黑人驚呼：真的假的!?

衰男幫忙倒車…下秒飛甩出「慘遭2次輾壓」噴血亡！法院：朋友要負責

14歲女生深蹲200下！　上廁所見「葡萄酒尿」...醫院一查超標900倍

「來自台灣」記者張經義涉違兩岸條例　陸委會將查處...最高罰50萬！

華航「去china」是老戲新編　新華社：這招陳水扁用過

美國務院報告稱中國進行秘密核試　陸外交部：捕風捉影、不值一駁

廣州：外國人不配合隔離治療「強制執行」　嚴重者驅逐出境！

20、21日武漢「類包機」額滿了！　陸委會：兩架次共460人

中共國安部：退休公務員勾結境外人士　企圖謀奪軍火推翻政權

美日擬扶持企業回流　陸商務部：中國仍是外商投資熱土

美方指中國可能「在新疆進行核試驗」！　趙立堅：美國才有這種危險動向

避免連假成防疫破口！永豐金超前部署　5月起啟動彈性上班

李敏鎬30歲後回歸坦言：我變了！被同劇演員尊稱「前輩」當場抱怨

衰男幫忙倒車…下秒飛甩出「慘遭2次輾壓」噴血亡！法院：朋友要負責

宏都拉斯深夜「規模6強震」！震央落在加勒比海…未發海嘯警報

窗外留一團紙包屎…調監視器「兇手是浪貓」　低頭折紙萌樣曝光！

台版「愛的迫降」攏係假　台女誤信美軍官…22萬險飛了

快訊／北市永樂市場附近男子尾隨搶錢！　推倒婦人落跑

14歲女生深蹲200下！　上廁所見「葡萄酒尿」...醫院一查超標900倍

消費Kobe的死？美國周刊曝凡妮莎近況　她怒回「請停止」質疑消息來源

SBL／簡偉儒豁出去拚了　G2盼替璞園止敗

他伸右手狂摸「女伴超兇翹臀」　牛仔熱褲向上撩！走光畫面全洩

大陸熱門新聞

川普不給WHO錢　陸外交：已捐2000萬美元

吃下幼稚園甜粥！5歲男童喪命

非籍染疫者「帶5正妹回家激戰」…全被錄下

女大生失蹤「16天後慘遭分屍」生前最後訊息留玄機

2女胸悶一照CT「肺全白了」　竟是消毒液惹禍

登山客驚見白骨腐屍！　警大叫「來幫你的」...馬上發現

忘記教室在哪　男童露無辜眼神求助

數量增20倍！蝗災開始敲中國大門

貴婦狂買愛馬仕　廣州店單日營銷破8千萬

電梯遇酒醉妹「我住301」他帶回家好掙扎

中國駐泰使館強調「一個中國原則」　泰國網友湧入留言

IT男高燒40℃還加班！CT一查大面積白肺

影／無接觸電梯上海問世！

哈爾濱「劈腿關係圖」曝光　18人確診456人隔離

更多熱門

相關新聞

第二批類包機額滿　陸委會：共460人

第二批類包機額滿　陸委會：共460人

預定4月20、21日從上海起飛，接返滯留湖北台灣人的「類包機」額滿。據陸委會發言人邱垂正16日下午最新說法，就海陸兩會掌握，目前兩架次各230人，共460名旅客已經報名額滿，未來也將視搭機報名情況，考量是否繼續安排定時定點航班接返。

華航擬修飛機塗裝　加入台灣元素

華航擬修飛機塗裝　加入台灣元素

反川＝挺中？美國自由派好尷尬！

反川＝挺中？美國自由派好尷尬！

蔡英文不全面灑幣思考曝光　 5大族群、300萬人可領現金

蔡英文不全面灑幣思考曝光　 5大族群、300萬人可領現金

納智捷MBU延至2021年中旬問世

納智捷MBU延至2021年中旬問世

關鍵字：

新華社華航去中國化中國中華蘇貞昌蔡英文

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

說不出「台灣」！德100萬片口罩到手竟取消捐贈儀式

載女輔導長進摩鐵3小時　陸專教育長遭爆偷情部屬

《紐時》廣告成功了！「美國2大咖名人」轉發讚爆

熊熊19歲「蓬萊仙山影片」外洩！

方志友4年婚早爆危機！4個月前認「夫妻對未來沒希望」

新iPhone SE終於亮相

被通知有狗外找　見走丟汪險飆淚

機車代步超平民　甜美女輔導長火辣身材包不住

600萬瑪莎拉蒂撞爛！輔仁男大生家境曝光

影／川普斷金援　譚德塞回應了！

討債人持「榔頭、空氣衝鋒槍」狂毆　警抓到了　

貼圖限時免費快下載！　LINE超可愛「熊大健康防疫貼圖」上架

台中女爽賣口罩1片14元！貨源竟是國家隊

50歲大叔心碎放火　把22歲的愛人燒成焦屍

分手羅志祥傳5周…周揚青突PO：來剪髮！

更多

最夯影音

更多
台灣廣告登紐時反擊譚德塞　世衛大動作13點聲明回應了

台灣廣告登紐時反擊譚德塞　世衛大動作13點聲明回應了
街頭狠殺小燈泡！王景玉確定逃死 最高法院駁回上訴「無期徒刑定讞」

街頭狠殺小燈泡！王景玉確定逃死 最高法院駁回上訴「無期徒刑定讞」

熊熊「超誠意爆乳」跨坐KID.小鬼身上　天堂路拚命狂奔...視角好邪惡～

熊熊「超誠意爆乳」跨坐KID.小鬼身上　天堂路拚命狂奔...視角好邪惡～

《想見你》伍佰真的來唱《Last dance》　2020年李子維 黃雨萱 莫俊傑坐台下一起看！！

《想見你》伍佰真的來唱《Last dance》　2020年李子維 黃雨萱 莫俊傑坐台下一起看！！

楊丞琳真的登上《綜藝玩很大》！！　穿紅隊衣服現身300集「錄2天1夜」

楊丞琳真的登上《綜藝玩很大》！！　穿紅隊衣服現身300集「錄2天1夜」

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面