華航「去china」是老戲新編　新華社：這招陳水扁用過

▲華航「China Airlines」名稱引發改名爭議。（圖／翻攝外交部twitter）

記者曾俊豪／綜合報導

因「China Airlines」會讓華航被誤認是中國大陸的航空公司，行政院長蘇貞昌提出「華航正名」的訴求。對此，大陸官媒《新華社》發表社論指出，「正名」鬧劇似曾相識，在陳水扁時期已經擾攘喧囂過一陣子，表示「老戲新編，換人上演，對台獨病態般的偏執和瘋狂一脈相承。」

台灣持續援助國外口罩，均由華航送至歐美，但機身上的「China Airlines」字樣，卻挨批會被誤認為中國大陸的航空公司。不僅行政院長蘇貞昌表示，華航應該多標註台灣，不必太宣傳自家公司。總統蔡英文也力挺，華航正名的重點在代表台灣要有更強的辨識性。

▲近期捐贈各國防疫物資均由華航運送。（圖／翻攝外交部twitter）

對此，《新華社》16日以「民進黨鼓譟讓中華航空改名：老劇本、新演員」為題發表評論，文章指出，向海外送口罩是民進黨當局最近的一項所謂「政績」，獨派勢力興奮於「讓世界看見台灣」。但載運口罩的中華航空，從中文名到英文名，怎麼看怎麼彆扭，於是乎，綠營政客火速竄起，要求華航改名。

文章提到，「正名」鬧劇其實似曾相識，陳水扁執政時期便喧囂過一陣，然而，在新冠肺炎疫情仍危機四伏的當下，這一波「正名妖風」沿襲綠營政客和台獨勢力的政治傳統，那就是不放過任何一個謀獨的機會，至於要冒多大政治風險、付出多高社會成本、多大程度上損害民眾利益，他們是不屑於去考慮的。

文章表示，陳水扁時期曾大陣仗搞過一陣「台灣正名」，凡公營企業機構中含有的「中國」、「中華」字樣統統要拿掉，僅「中華郵政」改名「台灣郵政」一項就耗資數千萬元新台幣，「老戲新編，換人上演，對台獨病態般的偏執和瘋狂一脈相承。」