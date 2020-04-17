影／支持紓困救產業外　民眾黨提醒：勿忘18歲公民權修憲案

記者陳家祥／台北報導

行政院提出紓困2.0方案擬追加1500億預算，民進黨團本計畫立拚在17日三讀，但國民黨對於條例內容持不同意見，歷經三度協商破局，預計20日進行最後協商，若仍破局將直接表決。在各界關注紓困條例攻防之際，民眾黨17日召開記者會，喊話朝野勿忘已達成共識的18歲公民權修憲案，呼籲應盡速成立修憲委員會。

▲民眾黨團舉行「民眾全力支持紓困，朝野勿忘修憲承諾」記者會。（圖／記者李毓康攝）

民眾黨總召賴香伶表示，大家對紓困條例付出非常多時間做協商，大家都在意紓困2.0是不是能照行政院長蘇貞昌講的雨露均霑，這段時間有很多公民團體發起18歲公民權的遊說，民眾黨承諾修憲投票或複決都會全力支持推動，同時鞭策兩大黨。

賴香伶說，雖然民眾黨在提案時間早於他黨，但最終僅時代力量連署，礙於人數無法達到修憲提案門檻；民眾黨的提案排在院會第8案，她呼籲朝野各黨共同支持，進入二讀後就能在這會期啟動修憲委員會，讓台灣的青年公民投票的年齡可以追趕到全球，符合世界潮流。

黨團副總召張其祿則說，台灣修憲門檻非常高，要做的話朝野黨團要有共識，而藍綠兩黨都有跟上提出版本，顯見大家對於公民權降至18歲幾乎完全一致的共識，呼籲藍綠不要再打假球，「既然可以說是共識，只要是一個正確的方向，我們願意讓我們的倡議在朝野共同合作下完成」。

張其祿表示，民眾黨倡議的版本是最單純、最簡單，在憲法130條拿掉年齡限制，在總統副總統選舉罷免法、公職人員選罷法直接來修，解除憲法中年齡的限制。

黨團幹事長高虹安則表示，共識不能只是喊喊口號，應該要有實際作為，民眾黨過去也有發函請立法院長游錫堃召開協商，但遺憾都沒有獲得處理。她表示，既然朝野這麼多立委有共識，朝野應該展現積極回應民意的決心完成承諾。