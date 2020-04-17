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影／國軍口罩要自己上APP買　吳斯懷：政府何其忍心用這種標準對待

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記者張乃文／台北報導

國民黨立委吳斯懷17日在立法院國是論壇上提到口罩政策。他表示，捍衛國家安全的國軍，我們卻不給他們供需上的平衡，口罩庫存有4千多萬片，為什麼不幫助國軍？結果國防部竟要求官兵自己上APP購買，還要督導檢查，「我們政府何其忍心用這種標準對待」。

▲▼立法院院會,國是論壇,吳斯懷。（圖／記者李毓康攝）

▲吳斯懷。（圖／記者李毓康攝）

吳斯懷提到，關於防疫中心、醫護人員及全體民眾的防疫成功是舉世皆知的，也贏得了國內外口碑。但他要提醒，「雙重標準」可能是最後破功的關鍵。

吳斯懷點出兩大質疑，第一是隔離政策的「雙重標準」。他指出，從中國大陸武漢回來的同胞要集中隔離，這個政策是正確的，但是從歐美國家回來的只以居家隔離、檢疫的方式，因此產生了嚴重的破口，這個破口雖然到現在感覺有在做彌補措施，不過他認為，從不同地區回來依舊要統一標準，民主國家對待人民 「標準要一致」，否則就失去公平正義的立基點。

吳斯懷說，第二是口罩政策的「雙重標準」。他說，目前口罩產能已經達到每天1500萬片，也有能力援外1600萬片，可是對待真正捍衛國家安全的國軍，我們卻不給他們供需上的平衡，每天1萬多片口罩的供應量當然不夠，但當大家開始為國軍發聲時，每天供給量就突然變成4萬7千片，可是國軍整體約有18萬的官兵，這個量是遠遠不夠的。 

吳斯懷透露，他接到很多人的回應，還有「靠北長官」的粉專上說，因為有要求國防部向防疫中心提出，希望每個官兵每天1片，有庫存4千多萬片，為什麼不幫助國軍？結果讓國防部要求官兵自己上APP購買，還要督導檢查。吳斯懷直呼「我們政府何其忍心用這種標準對待國軍？」

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