國軍口罩要「自購」　洪孟楷籲：三軍統帥幫幫忙

▲洪孟楷。（圖／記者宋良義攝）

記者張乃文／台北報導

針對國軍口罩供給量能不足的狀況，國民黨立委洪孟楷17日在立院國是論壇上呼籲，身為三軍統帥的總統蔡英文，應該協助國軍有口罩。他說，防疫視同作戰，可若真的視同作戰，怎麼可以讓國軍手無寸鐵上場跟敵人搏鬥？「請三軍統帥幫幫忙，給國軍弟兄一個口罩」。

洪孟楷提到，他們看到網路上消息及媒體報導，國軍口罩現在要自己利用APP去購買，所以國軍口罩要「自購」。他表示，剛開始口罩產能不足時，國軍弟兄也在第一時間投入支援生產，到目前為止，仍任勞任怨持續協助，所謂口罩國家隊，國軍弟兄絕對功不可沒，「但卻有高達7成國軍沒有口罩可用」。

洪孟楷指出，整體約18萬9千國軍，卻只分配到每天1萬多片的口罩，經過立法院同仁努力爭取後，也才增加到4萬片口罩。他直指，防疫視同作戰，可若真的視同作戰，怎麼可以讓國軍手無寸鐵上場跟敵人搏鬥？如果這次防疫沒有到戰情這麼嚴重，過去兩三個月政府把口罩徵收禁出口並配給，這又所謂何來？

洪孟楷呼籲「身為三軍統帥的蔡英文」，沒有人反對要支援、協助國際朋友，但請在一次可以拿出千萬口罩贈送做口罩外交的同時，能否回過頭來看看國軍弟兄、第一線作戰的所有公務、醫護等相關人員，究竟有沒有足夠口罩可用。他說，儘管國防部出來說明是輔導而非強制，但若一個次長到部隊巡視，還要求每個人都要戴口罩的狀況，「請三軍統帥幫幫忙，給國軍弟兄一個口罩」。

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