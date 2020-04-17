民進黨團擬提華航、護照正名公決版本　柯建銘：下禮拜會處理

▲中華航空B737-800客機。（圖／記者李毓康攝）

記者林銘翰／台北報導

近來華航與護照更名案引起討論，時代力量立法院黨團、台灣基進立委陳柏惟也分別提出華航、護照更名公決案，經立法院程序委員會排案，列入17日立法院會討論事項議程。據了解，民進黨團將提出修正動議，並將其拉下併案協商，民進黨團總召柯建銘17日上午受訪時也表示，「我們會提案，但今天程序上還不到這裡」。

針對護照更名議題，陳柏惟日前提出公決案，指政府應立即發行更改護照封面，並修改個人資料頁國名為台灣TAIWAN的新版護照。此外，時代力量黨團也提出華航正名的公決案，提案內容要求，交通部應規畫短中長期的華航正名計畫，兩案皆列入17日立法院會討論事項。

柯建銘17上午受訪時表示，針對華航與護照更名議題，民進黨團都表示贊成，也會有相關提案內容，但由於兩案分別排在今天討論事項的第7、9案，「我們會提案，但今天程序上還不到這裡」。

對於外界質疑，民進黨團是以拖待變、不想處理，柯建銘則強調，沒有這回事，「今天不處理，下禮拜也會處理」。

▲民進黨團總召柯建銘（左）、幹事長鄭運鵬（右）。（圖／記者李毓康攝）



根據民進黨團所提護照正名之修正動議，行政部門應就如何進一步提升我國護照之「台灣」辨識度研提具體作法，以維護國人尊嚴，以及確保國際旅行之便利與安全。

在華航正名部份則說明，交通部應積極研提強化華航之國際識別等相關政策，以避免與中國航空混淆之中長期措施。第一，華航於國際上被誤認為是中國籍航空，造成國際形象混淆，交通部應以確保台灣2300萬人民最佳利益為前提，強化華航台灣意象之國際辨識性。

第二，交通部應研提短、中、長期之華航改名計畫。短期應以不涉及改 約航權談判之飛機塗裝重新設計為主，如評估取消或極小化CHINA字樣並加註TAIWAN或台灣意象設計等方式，中長期應由交通部、外交部及政府相關單位研議更改華航英文譯名及華航改名的各項可行方案與配套措施，實質推動華航改名。

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