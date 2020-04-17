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《國土計畫法》立院三讀！縣市國土計畫延1年、功能分區圖延2年

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▲▼淡海新市鎮,新市鎮計畫,都市計畫,房地產,房市,重劃區,新北市,淡水。（圖／記者季相儒攝）

▲立法院三讀通過《國土計畫法》。（圖／記者季相儒攝）

記者林銘翰／台北報導

《國土計畫法》修法歷經爭議，立法院會17日三讀通過《國土計畫法》修正草案，明定縣市國土計畫的擬訂及審議作業延1年、國土功能分區圖劃設作業延2年。至於行政院版備受爭議的「國家重大建設計畫」部分，則確定未處理。

依據現行《國土計畫法》規定，法施行後2年內，內政部應公告實施「全國國土計畫」；施行後4年內，直轄市、縣（市）政府應公告實施「直轄市、縣（市）國土計畫」；施行後6年內，直轄市、縣（市）政府應公告「國土功能分區」。

行政院會2月20日通過國土計畫法部分條文修正草案，因應政府推動國家重大建設計畫的需要，第15條增訂在「經行政院核定的國家重大建設計畫」情況下，得適時檢討變更各級國土計畫。此外，縣市國土計畫的擬訂及審議作業、國土功能分區圖劃設作業，也從「2年」延長為「一定期限內完成」。

本次修法除了政院版，包括台灣民眾黨團、時代力量黨團、民進黨立委林淑芬都各自提出《國土計畫法》修正草案，隨後與行政院版、民進黨團版一同於內政委員會審查。在民進黨所提的版本中，確定不處理第15條，並將政院版第45條的「一定期限」修正為縣市國土計畫延長1年，國土功能分區圖延長2年。

▲▼立法院院會,國土計畫法部分條文修正草案三讀通過敲槌,立法院長游錫堃。（圖／記者李毓康攝）

▲《國土計畫法》修正草案三讀通過，立法院長游錫堃敲槌。（圖／記者李毓康攝）

立法院內政委員會9日審查《國土計畫法》修正草案，內政部次長花敬群表示，內政部尊重委員會審查結論，在期限部分，民進黨團版草案則會是內政部期待的方向。

立法院14日召開程序委員會，民進黨團提議將《肺炎紓困振興特別條例》修正草案、《國土計畫法》條文修正草案、《都市危險及老舊建築物加速重建條例》修正草案、《公職人員選舉罷免法》等案列入17日院會討論事項。

立法院會17日在處理討論事項時，在朝野無異議的狀況下，正式三讀民進黨團《國土計畫法》版本。三讀條文明定，直轄市、縣市主管機關應於全國國土計畫公告實施後3年內，公告實施直轄市、縣市國土計畫。此外，直轄市、縣市國土計畫公告實施後4年內，則應一併公告國土功能分區圖。

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