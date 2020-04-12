口罩實名制3.0！拿健保卡在超商買口罩　政院13日繼續討論

▲14天可領9片口罩新制上路第一天，藥局再現排隊搶購口罩人潮，長長人龍見不到尾巴。（圖／記者湯興漢攝，下同）



記者陶本和／台北報導

在口罩每日產量突破千萬片後，實名制14天可領取9片，不過民眾需求不減反增，藥局仍湧現排隊人潮。對此，行政院針對健保卡到超商訂購口罩，尚在進行測試階段，外傳22日上路，但時間其實還未定，行政院發言人Kolas Yotaka表示，預計13日會繼續討論。

在口罩實名制2.0實施下，民眾可以在網路上預購，再到超商領取，分散在藥局排隊買口罩的人潮之外，也幫助無法撥出時間排隊的上班族、學生，能夠透過網路買到口罩；不過，隨著產量增加，民眾需求卻也不減反增，在14天可領9片口罩新制上路第一天，藥局仍湧現排隊人潮。

面對口罩實名制的後續問題，行政院擬定推出「口罩實名制3.0」，但目前都還在進行測試，外傳22日上路，但時間其實還未定。對此，Kolas表示，目前都還在測試階段，主要看測試順不順暢，民眾購訂方不方便，還有技術面等需要再商議，預計13日會繼續討論。

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