待人體48小時複製100倍！研究發現新冠病毒「狡猾真相」：比SARS強3倍

▲新型冠狀病毒相當狡猾，複製能力也比SARS病毒高出3.2倍。（圖／路透）

記者柯振中／綜合報導

新冠肺炎在全球大流行，世界各國幾乎都出現確診案例。香港大學研究團隊為了充分掌握資訊，在實驗室培植新型冠狀病毒，發現肺部細胞受感染後，48小時內新冠病毒會增生到100倍，還能如「忍者」一般，悄聲無息地在人體內破壞。

根據港媒《明報》報導，香港大學微生物學系教授袁國勇率領團隊，利用先前6名瑪莉醫院病人捐贈的肺組織，培養SARS病毒以及新冠病毒，模擬2者在肺部繁殖的狀況、反應，以釐清2者的差別。

培養過後，港大的團隊發現，肺部細胞遭到感染後48小時，SARS複製了約10倍到20倍的病毒，新冠病毒的複製量卻高達100倍，比SARS病毒的複製能力還高3.2倍。

▲香港大學研究後發現，新冠病毒能強力抑制人體的干擾素反應。（圖／路透）



此外，袁國勇研究發現，新冠病毒能強力抑制人體的干擾素反應，因此發燒、咳嗽等症狀較少，病毒能像「忍者」一樣，在人體內大肆破壞，而病人完全不知情，這也可以解釋，為何有病人沒有症狀，體內卻有大量病毒。

初步研究後，袁國勇說，SARS病毒能夠製造特定物質，阻擋人體製造干擾素，而新冠病毒似乎也有這種能力，而且更強。他也預測，目前新冠病毒藏在許多人體內，預計今年7月之前，疫情還不會結束。

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