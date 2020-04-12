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待人體48小時複製100倍！研究發現新冠病毒「狡猾真相」：比SARS強3倍

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▲▼新冠病毒,新冠肺炎,Nexu Science Communication工作室和愛爾蘭都柏林大學三一學院共同公布的新型冠狀病毒電腦繪圖模型。（圖／路透）

▲新型冠狀病毒相當狡猾，複製能力也比SARS病毒高出3.2倍。（圖／路透）

記者柯振中／綜合報導

新冠肺炎在全球大流行，世界各國幾乎都出現確診案例。香港大學研究團隊為了充分掌握資訊，在實驗室培植新型冠狀病毒，發現肺部細胞受感染後，48小時內新冠病毒會增生到100倍，還能如「忍者」一般，悄聲無息地在人體內破壞。

根據港媒《明報》報導，香港大學微生物學系教授袁國勇率領團隊，利用先前6名瑪莉醫院病人捐贈的肺組織，培養SARS病毒以及新冠病毒，模擬2者在肺部繁殖的狀況、反應，以釐清2者的差別。

培養過後，港大的團隊發現，肺部細胞遭到感染後48小時，SARS複製了約10倍到20倍的病毒，新冠病毒的複製量卻高達100倍，比SARS病毒的複製能力還高3.2倍。

▲▼新冠病毒,義大利醫院,瓦雷澤。（圖／路透）

▲香港大學研究後發現，新冠病毒能強力抑制人體的干擾素反應。（圖／路透）

此外，袁國勇研究發現，新冠病毒能強力抑制人體的干擾素反應，因此發燒、咳嗽等症狀較少，病毒能像「忍者」一樣，在人體內大肆破壞，而病人完全不知情，這也可以解釋，為何有病人沒有症狀，體內卻有大量病毒。

初步研究後，袁國勇說，SARS病毒能夠製造特定物質，阻擋人體製造干擾素，而新冠病毒似乎也有這種能力，而且更強。他也預測，目前新冠病毒藏在許多人體內，預計今年7月之前，疫情還不會結束。

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