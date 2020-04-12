彰化溪湖宮廟「遶境照辦」！百人巡迴小鎮12小時　廟方說話了

記者趙蔡州／綜合報導

新冠肺炎持續延燒，許多大型或群聚活動紛紛取消或延期，不過彰化縣溪湖福安宮11日仍按原計畫舉辦遶境，參加活動的信徒大約百人左右。儘管遶境舉辦後引發熱議，溪湖福安宮主委表示，他們人數在中央規定的500人以下，而且參加的信眾均有實名登記，一切措施符合防疫社交活動指引。

▲彰化縣溪湖福安宮11日仍決定舉辦遶境。（圖／東森新聞）

最近台灣許多遶境活動紛紛取消，因為擔心群聚成為防疫破口。彰化縣溪湖福安宮11日仍決定舉辦遶境，從清晨出發到晚間近10點才回宮安座，數百名信徒在小鎮繞了約12小時，沿途拜訪12間宮廟、1間超市和6間私人住宅，所到處鑼鼓喧天鞭炮震天響，儘管過程中多數人有戴口罩，但做法仍引起社會討論。

為保障參加活動的信徒安全，廟方也祭出了6項防疫措施，包含實名制登記、無隨香信眾、遶境期間志工要保持1公尺距離、在外戶食用便當，每人發放2個口罩、準備酒精與額溫槍、路過友廟不進入交香等，而且今年遶境也不PO網官網宣傳、不開放「躦轎底」，盡力做好防疫。

▲為保障參加活動的信徒安全，廟方也祭出了6項防疫措施。（圖／東森新聞）

廟方表示，整個活動規劃與進行，措施符合防疫社交活動指引，目前為止也沒有志工有異議，但若社會上有不同的想法，他們也會虛心聽取建議。儘管廟方活動符合規定，中央也沒有全面禁止，但仍有少數的信徒未戴口罩，讓當地衛生局擔心。

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