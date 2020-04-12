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台南南區防疫團隊　走入夜市宣導「公共場域人流管制措施」　

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▲台南市警六分局11日晚上會同衛生、社政、消防等單位組成防疫宣導團隊，前往灣裡夜市宣導最新防疫措施。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警六分局11日晚上會同衛生、社政、消防等單位組成防疫宣導團隊，前往灣裡夜市宣導最新防疫措施。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

中央流行疫情指揮中心4月10日宣布，針對著名觀光景點、國家公園、遊樂區及夜市、寺廟等人潮密集公共場域，實施人流管制措施，南市警六分局11日晚上會同衛生、社政、消防等單位組成防疫宣導團隊，前往灣裡夜市宣導最新防疫措施。

▲台南市警六分局11日晚上會同衛生、社政、消防等單位組成防疫宣導團隊，前往灣裡夜市宣導最新防疫措施。（圖／記者林悅翻攝，下同）

近期受疫情影響，夜市與風景區觀光人數較往常減少，但台南市警六分局及相關單位仍堅守崗位，不敢懈怠，為有效降低及防制新冠病毒於人潮壅擠處散布及感染，特於11日晚間發動協勤民力，並會同南區民政課課長王雪玲、衛生所護理長謝雅雯、灣裡消防分隊長王金象、萬年殿主委王金珠等，至灣裡夜市進行宣導，夜市原有3處出入口，現已配合政策縮減為1處，該出入口並由負責管理的萬年殿派員逐一為消費者量測額溫，噴灑酒精消毒雙手，由於部分民眾尚不清楚出入口異動，員警當場建議萬年殿主委可製作指示牌，清楚提醒消費者出入動線。

▲台南市警六分局11日晚上會同衛生、社政、消防等單位組成防疫宣導團隊，前往灣裡夜市宣導最新防疫措施。（圖／記者林悅翻攝，下同）

防疫宣導團隊見夜市內攤商並無提供試吃，惟仍加強宣導攤商用餐座位區隔（或用隔板）及劃設地面安全距離標示，對於等候取餐民眾宣導全程戴口罩消費並保持社交安全距離；夜市內偶有未佩戴口罩之消費者，防疫宣導人員亦溫馨提醒其將口罩戴上，若無口罩者，叮嚀其儘快返家，以避免群聚感染風險。

▲台南市警六分局11日晚上會同衛生、社政、消防等單位組成防疫宣導團隊，前往灣裡夜市宣導最新防疫措施。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市警六分局長陳建民表示：在防疫工作六分局除持續對居家隔離及居家檢疫者電子圍籬管控，以M-police系統查辦擅離者，嚴堵防疫破口外，對中央流行疫情指揮中心及台南市政府各項防疫措施，更將結合市府防疫團隊落實宣導，希望全民共同遵守，保護自己也保護他人！

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