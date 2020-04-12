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南警連夜埋伏破獲職業賭場　全員「上口罩」防疫不鬆懈

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▲台南市警六分局，在南區大成路破獲天九牌職業賭場，查獲犯嫌24人於鐵皮屋內賭博，全員「上口罩」帶回偵辦。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市警六分局，在南區大成路破獲天九牌職業賭場，查獲犯嫌24人於鐵皮屋內賭博，全員「上口罩」帶回偵辦。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市警六分局，4月11日深夜在南區大成路破獲天九牌職業賭場，查獲犯嫌24人於鐵皮屋內賭博，全員「上口罩」帶回偵辦，其中4人依賭博罪嫌送台南地署偵辦，賭客20名依違反社會秩序維護法裁罰。

警方說，台南市警六分局日前接獲情資，南區疑有俗稱「天九牌」職業賭場流串，警六分局長陳建民，立即責成偵查隊與金華派出所等共組專案小組查緝，專案人員見時機成熟，組合分局偵查隊、督察組、金華所、鹽埕所等20名警力，於4月11日深夜，在南區大成路持搜索票破門而入，查獲犯嫌24人於鐵皮屋內賭博，現場並查扣監視器、房屋租賃契約書、帳單、新台幣千元假鈔籌碼等賭具1批及賭桌上賭金新台幣計1010元等證物。

偵查人員搜索過程發現部分賭客未戴口罩，警方除立即提供口罩讓全員戴上，並即時量額溫、噴用消毒酒精，以避免傳染。執勤人員亦立即以市警察局配發防疫酒精全面消毒及測量體溫，做好自身安全維護。

市警六分局長陳建民呼籲民眾切勿以身試法，特別是防疫期間，類似職業賭場賭客彼此間近距離接觸易成為病毒散布的溫床，因此警方將持續執法強度，不要輕忽警察維護治安之決心與能力，打擊犯罪，以淨化社會治安，積極防疫，絕不鬆懈。

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