廟口夜市及愛四路人潮群聚　基隆市府實施人流管制上限2000人

▲ 廟口夜市及愛四路人潮群聚風險高，基隆市府實施人流管制措施。（圖／基隆市政府提供，下同）

記者郭世賢／基隆報導

為防止潛在傳染鏈威脅國內防疫安全，基隆市自即日起，對廟口及愛四路夜市實施容留人數總量管制，同時間該區域容留人數上限為2000人。市長林右昌表示，請民眾配合政府防疫政策，出入人潮密集公共場域，需配戴口罩，並保持社交距離，一齊對抗疫情。

林右昌表示，基隆的廟口、市場都是開放式空間，管制上難度甚高，不過經過產發處的協調，針對廟口夜市區域試辦容留人數總量管制，即日起實施進出人流管制，以該處空間與中央防疫指揮中心所訂「室外社交距離1公尺」之標準，換算其同時間容留人數為2000人，並由產業發展處、警察局合作進行勸導與管制。

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▲ 管制路段依區域營業時間執行，廟口夜市自中午12時至夜間12時；愛四路夜市自下午4時至夜間12時。

管制路段依區域營業時間執行，廟口夜市自中午12時至夜間12時；愛四路夜市自下午4時至夜間12時，分別於愛三路、仁三路口；愛四路、仁三路口以及愛四路、仁二路口共計三處設置管制點，由市府相關人員進行容留人數總量管制，並勸導民眾配戴口罩，邇後將視執行成效考量擴大執行區域之可行性。

依中央流行疫情指揮中心指引，林右昌日前即請民政處要求各大小廟宇，要求參拜民眾戴口罩，並規劃動線進行人流管制，出入口設酒精、乾洗手；也請產發處針對各公有市場、傳統市場、夜市研議措施，民眾前往必須配戴口罩（不限任何形式），並規劃單一出入口，進行分流管制、食物遮罩、禁止民眾試吃。

▲ 基隆市政府規劃執行人流管制計畫、分流措施，以及櫃台等待線、用餐、帶位等保持1.5公尺的社交距離。

針對市內景點、飯店，林右昌責成觀光及城市行銷處要求業者，規劃執行人流管制計畫、分流措施，以及櫃台等待線、用餐、帶位等保持1.5公尺的社交距離，並準備警語提醒。

林右昌提醒，防疫期間，民眾除了配合政府防疫措施，也請民眾必須做好個人防疫，勤洗手戴口罩並保持社交距離，本次措施雖造成不便，但可兼顧遊客健康與夜市攤商權益，尚請大家多多見諒，並配合市府人員宣導之防疫措施，一定可以享受健康安全又開心的基隆之旅。

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