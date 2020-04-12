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梅嶺賞螢季台南首次啟動人流管制　黃偉哲提醒民眾做好自我防疫

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▲因應台南市楠西區梅嶺賞螢季節的到來，為加強入山賞螢之防疫工作，台南市觀光旅遊局首次啟動梅嶺風景區假日管制措施。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲因應台南市楠西區梅嶺賞螢季節的到來，為加強入山賞螢之防疫工作，台南市觀光旅遊局首次啟動梅嶺風景區假日管制措施。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

因應台南市楠西區梅嶺賞螢季節的到來，為加強入山賞螢之防疫工作，台南市觀光旅遊局首次啟動梅嶺風景區假日管制措施，於4月18日至5月3日期間的3個週末假日、共計6天，針對伍龍步道採線上實名制登記報名並有總量管制，及遊客分時分流上山等相關防疫措施。

台南市長黃偉哲12日出席「梅嶺風景區賞螢季防疫管制措施宣導記者會」，希望大家在防疫期間共體時艱，即使受到一些限制，但卻能保護每個人，也是對大自然生態的保護，讓觀光產業得以永續發展。

黃偉哲市長表示，萬事莫如防疫急，他特別前往楠西梅嶺視察，除了向民眾宣導台南市政府首次在賞螢季啟動的防疫相關措施，同時也關心受到疫情影響的觀光產業。他很感謝在地人士與市府團隊合作把梅嶺的自然環境保育得宜，使得對於環境極端敏感的螢火蟲能在此繁衍，日積月累形成一個特別的生態聚落，每年都吸引成千上萬的遊客造訪。他支持有益身心健康的戶外活動，但相關的防疫配套措施也要確實應對。

黃偉哲市長指出，由於梅嶺賞螢季正逢武漢肺炎疫情尚未趨緩之際，今年不得不進行管制措施，他提醒大家賞螢之前要先做好自我防疫工作，出入公共場所配戴口罩、注重個人衛生及勤洗手，保持安全社交距離，都是目前必須要落實的生活習慣，此舉不僅保護他人，也是對螢火蟲生態環境的保護。

▲因應台南市楠西區梅嶺賞螢季節的到來，為加強入山賞螢之防疫工作，台南市觀光旅遊局首次啟動梅嶺風景區假日管制措施。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲市長與市議員穎艾達利、周奕齊、楊中成及蔡旺詮等人，在活動現場用楠西當季青梅親手釀制梅子酒，他說倘若今年因為疫情無法前往梅嶺賞螢，只要大家齊心抗疫，等待台灣疫情趨緩，政府的防疫限制與規定解禁，歡迎明年相約梅嶺再見。

觀光旅遊局表示，有鑑於梅嶺屬戶外開放式開闊景區，過往梅嶺賞螢季節每個假日都吸引3000人至5000人自由前往，為做好防疫工作，防止過多的人潮上山造成防疫問題，在經過市府與在地協會多方考量評估後，決定自4月18日起至5月3日止，針對主要的賞螢區「伍龍步道」啟動「梅嶺風景區管制措施」。

▲因應台南市楠西區梅嶺賞螢季節的到來，為加強入山賞螢之防疫工作，台南市觀光旅遊局首次啟動梅嶺風景區假日管制措施。（圖／記者林悅翻攝，下同）

關於梅嶺賞螢季防疫措施，皆配合中央疫情指揮中心的規範，首度採取總量管制及分時分流進入步道的方式進行，除取消開幕及接駁車等會造成群聚的活動外，並要求登記賞螢的民眾須戴口罩方能入場，伍龍步道現場也將有專人量測體溫、噴酒精及宣導防疫措施，務必做好防疫工作。同時也再次強調，賞螢雖然是屬於開闊的戶外空間，呼籲民眾也要做好自身防疫工作，且賞螢不急於一時，可明年再來賞螢。

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