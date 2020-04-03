心臟病2歲女童求救「想回台灣」 總統府：盼找出適宜方式協助國人





▲華航「類包機」上月底載214名湖北台人返台。（圖／記者游宗樺攝）

記者蔣婕妤／台北報導

政府上月底以「類包機」模式載回滯留湖北的九百多名國人，目前還有超過六百位台人滯留當地，近日有一名2歲罹患心臟病的女童透過影片想總統蔡英文喊話「想回家」。針對滯留湖北的國人返台一事，總統府發言人丁允恭3日表示，兩岸將持續進行溝通，找出適宜的方式協助國人。

目前仍有不少滯留湖北台人因交通因素和被註記，還未返台，部分隔離中的民眾出面喊話，希望政府能促成第四次包機，讓大家都能回家。1名滯留湖北的2歲心臟病女童更透過影片向蔡英文喊話，「蔡總統妳好！我有心臟病，我想回台灣！」

對此，丁允恭3日受訪時表示，兩岸將持續進行溝通，找出適宜的方式協助國人，以求保護國人的權益，並且維持防疫工作的完整性。

針對目前仍有不少台人因交通因素和被註記，無法返台，蘇貞昌2日在行政院受訪時說明，註記的問題，一開始就依疫情中心宣佈，「對於在武漢因為是疫區，所以都有註記，就算解封後，因為來是從疫區來，還是一如陳時中部長當初宣布包機，後來類包機等等，也都能方便國人同胞回來」。

蘇貞昌強調，一切以疫情指揮中心指揮官陳時中講的來做，並與大陸方面持續保持最大誠意的協商，「希望國人同胞能夠平安回來」。