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獨／「類包機」再有一童昨燒到39度　母陪住一般病房現已退燒

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▲▼第二架次的華航「類包機」晚間21點37分抵達桃園國際機場，214名湖北台人坐上遊覽車抵達陽明山隔離所。（圖／記者游宗樺攝）

▲第二架次的華航「類包機」於3月30日晚間21點37分抵達桃園國際機場，214名湖北台人坐上遊覽車抵達北部某隔離所。（圖／記者游宗樺攝）

記者陳政錄／台北報導

搭乘「類包機」返台的滯留湖北台灣人中，再傳有一人身體不適！據同在北部某隔離所民眾向《ETtoday新聞雲》表示，昨天有一位年約4、5歲的孩童，疑似因為幾日來舟車勞頓，身體較為疲憊，一度燒到39度，經通報醫護人員後，2日下午送往醫院，並已在晚間退燒，現無其他症狀，由母親陪同住在一般病房觀察。

據了解，3月29、30日，經海基會協處，華航透過上海CI504定點定時航班，分別接送153名、214名滯留湖北的台灣民眾返台，由於湖北與上海車程超過一千公里，多數人均提前一天啟程，經過10多個小時的路程，於機場休息一宿後，趕搭「類包機」返台。

請繼續往下閱讀...

對於30日第二架次「類包機」，經採驗後，中央流行疫情指揮中心昨日通告，全機214人一採均呈陰性，惟一女在1日下午發燒，送往負壓隔離病房，將評估複採需求。據瞭解，該首位發燒女性，目前也已退燒，但她與該名孩童，是此次類包機首兩位出現發燒症狀的旅客。

民眾轉述，聽聞有人出現發燒症狀，心情也相當忐忑，但所幸目前同架類包機尚未傳出有人確診，他們多數在大陸也都有做過病毒核酸檢測，因此判斷可能是幾日奔波，身心較為疲累所致，譬如他們抵達當天直到清晨才入睡，很多小孩子都昏昏沉沉，所幸醫護人員檢疫都相當嚴格，相關醫療處置也很即時。

截至3日上午10時55分確認結果，該名孩童已經退燒，經休養後無其他症狀，有媽媽陪同，在一般病房內進行醫學觀察。

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