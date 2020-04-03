陸農民花「5000萬包機」運法國種豬　重建非洲豬瘟打擊

▲非洲豬瘟讓整個養豬業受到嚴重打擊。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

實習記者崔子柔／綜合報導

大陸為了重建非洲豬瘟影響的損失，今年已動用6架飛機從法國運載4,000多頭種豬回陸，預計總共要進口幾十架飛機的量。大陸每年屠宰約7億頭豬，所以相當注重進口種豬的品質及生殖率，一頭頂級的母豬一窩可生下16隻小豬。



根據美國之聲、《紐約時報》報導，非洲豬瘟2018年底在大陸爆發，母豬死亡率高達60%，共宰殺了上千萬頭豬。先前因為豬肉價格上漲及政府推動，農民簽訂的採購合約越來越多，一架運送種豬的包機價值高達150萬歐元（約5000萬台幣）。

法國種豬繁育公司Axiom全球戰略師瑪麗•普希帕拉雅林根（Marie Pushparajalingam）表示，「1月派了2架波音777包機送往中國，上個月又派2架波音747包機，運送約3,400頭豬，今年還會再派遣6架。」

大陸德康集團表示，荷蘭國際繁育公司Topigs Norsvin的500頭公豬上周從法國運到貴州，這些豬將用在核心繁殖場生產2000萬頭屠宰豬。

大陸每年宰殺約7億頭豬，生產5000多萬噸豬肉，幾乎佔全球消費量的一半。非洲豬瘟導致大陸豬肉產量下降21%，所以豬肉價格不斷上漲。業內人士表示，大陸還需進口150架飛機左右的純種豬才能恢復養豬業的正常水準。