試劑盒直接標武漢病毒！　陸學者發起「羅氏診斷向全球中國人道歉」

▲羅氏診斷在試劑盒標註Coronavirus de Wuhan（武漢病毒）。（圖／翻攝自微博）

記者陳政錄／綜合報導

新冠病毒名稱爭議在一樁！4月1日晚，醫療巨頭羅氏診斷被爆出，其病毒試劑盒直接標註Coronavirus de Wuhan（武漢病毒）字樣，在陸網被瘋狂聲討，以致該公司立刻發表聲明，並刪去相關「不恰當的頁面」。目前，相關聯結已經無法打開，但仍有大陸學者說，「希望羅氏能夠在它的全球官網上道歉，並對這個事情進行說明。」

據了解，事件起因是阿根廷政府官網，日前發布一份緊急授權的新冠病毒檢測試劑清單，其中羅氏診斷新冠病毒檢測試劑盒上標註的Coronavirus de Wuhan（武漢病毒）字樣引發熱議。不只如此，羅氏診斷網站還可搜索到多條「Wuhan Coronavirus。」

▲羅氏診斷所屬的羅氏集團曾參展中國國際進口博覽會，是世界首屈一指的生技業者。（圖／翻攝自羅氏集團官網）

對於大陸網有的撻伐，羅氏診斷當晚立即向媒體和透過微信公眾號發布聲明，表示今年1月上旬，羅氏診斷聯合位於德國柏林的全球合作夥伴TIB Molbiol公司，率先完成了針對2019新型冠狀病毒的檢測方案的研發與批量生產，以盡快支援疫情防控。

聲明繼續說，當時WHO並未對此病毒進行統一命名。隨著國際病毒分類學委員將新型冠狀病毒的名稱命名正式定為SARS-CoV-2，以及世界衛生組織（WHO）將由該病毒導致的肺炎等疾病命名為COVID-19後，羅氏集團瑞士總部已及時對相關試劑盒的名稱正式命名如下：

1) Modular SARS-CoV (COVID19) N-gene 530

2) Modular SARS-CoV (COVID19) E-gene 530

3) Modular SARS-CoV-2 (COVID19) RdRP 530

羅氏診斷說，我們對本次羅氏診斷阿根廷的官方網站未能及時更新試劑盒名稱表示誠懇地道歉，將立刻刪去相關不恰當的頁面，並以此為警示，加強全球羅氏各地網站的同步協調。

不過對於該公司的聲明，仍有許多大陸民眾不買單。據《紅星新聞》報導，華中農業大學植物科學技術學院教授洪登峰等學者，已經向羅氏診斷產品（上海）有限公司發送電子郵件，強烈要求要求羅氏在其英文網站（https:// www.roche.com/），用中文和英文向全球所有中國人做出道歉。

洪登峰指出，羅氏的理由是在這一個多月時間，忽視了這個事情，這一點我是無法接受的。「要讓全世界使用羅氏產品的人明白，這樣做是極其錯誤的！」

▼新冠病毒在全球肆虐，也引起許多國際爭議。（圖／路透）

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