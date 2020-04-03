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陸媒秀圖表對比　指「紐約超過武漢成全球最大疫區」

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▲▼新冠肺炎,美國,紐約。（圖／達志影像／美聯社）

▲紐約新冠肺炎疫情嚴峻。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳政錄／綜合報導

截至當地時間4月2日晚，美國紐約市累計確診達51,809例，超過武漢市的50,007例，小於湖北省的67,802例。對此，陸媒大動作報導稱，「紐約市已經成為最大疫區城市」，並強調當紐約市發生疫情時，武漢的疫情增加曲線已趨於平整，且美國至今仍沒有採取疫區隔離措施。

據《觀察者網》報導，紐約市首例確診病例出現在當地時間3月1日，為一39歲有伊朗旅居史的醫護人員，而後3月3日，就出現無疫區接觸史的一名本土確診者，呈現本土爆發徵兆。

▲▼陸媒指出紐約已經成為最大的疫區城市，確診數量超過武漢。（圖／取自觀察者網）

▲陸媒指出紐約已經成為最大的疫區城市，確診數量超過武漢。（圖／取自觀察者網）

同一時間，新冠肺炎疫情在美國東海和大爆發，紐約市從「0確診」到「破千」花了12天，從「破千」到「破萬」花6天。陸媒圖表還顯示，自3月11日起，紐約市每日新增確診病例就超過了武漢。

統計整個3月期間，紐約市累計出現了4.5萬例確診病例，武漢市則為692例。報導繼續指出，作為全美疫情最嚴重的城市，紐約市4月2日累計確診數達51,809例，已經超過中國武漢市，成為最大疫區城市。

另以總人口來看，按美國普查局數據，紐約市人口為862萬，每千人確診數達6.01，超過武漢市（4.46）以及義大利倫巴底（4.59），但少於西班牙馬德里（6.69）。

▲▼陸媒指出紐約已經成為最大的疫區城市，確診數量超過武漢。（圖／取自觀察者網）

▲兩地確診數量發展對比。（圖／取自觀察者網）

目前，美國總統川普曾在3月28日表示，不會對紐約市以及紐約、新澤西、康乃狄克三州採取隔離措施，僅採取強而有力的旅行建議。

陸媒報導指出，紐約與武漢一樣，有著「九省通衢」的交通樞紐地位，而武漢選擇在春節期間採取嚴格疫區封鎖措施，並將在4月8日迎來「解禁。」

►修圖修到厭世！這款CP值很可以

▲新冠肺炎(COVID-19)防護路線圖。（圖／黃麒文 製作）

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