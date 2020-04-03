老神父淚求「救救義大利」 外交部承諾捐贈口罩





▲聖嘉民啟智中心創辦人呂若瑟神父。（圖／記者湯興漢攝）

記者蔣婕妤／台北報導

在台灣奉獻超過半個世紀的天主教台灣靈醫會會長呂若瑟神父，近日透過視訊與義大利總會聯絡，卻得知好多同學跟朋友都因新冠肺炎離世，屍體更是直接用卡車載去火化，他難過跪在教堂祈禱，淚求台灣人「救救義大利」。對此，外交部發言人歐江安3日給了好消息，這次台灣捐贈的一千萬片口罩，也包含呂若瑟神父家鄉的神職人員。

歐江安表示，外交部1日對外說明，此次人道援助1,000萬片口罩涵蓋我國所有邦交國，其中當然包括教廷。教廷本身人口不多，但因為考量教廷所屬在義大利各地的教會、差會、修院等神職人員眾多，所以我國這次提供給教廷的口罩數量將遠超過教廷人口。

歐江安指出，這些需要當初在規劃時即納入通盤考慮，「我國捐贈的口罩也將提供給呂若瑟神父所屬的義大利靈醫會及其他神職人員，屆時將透過我國駐教廷大使館進行分送。」

歐江安說明，捐贈口罩的規劃，外交部日前已經向教廷駐台大使館及呂神父辦公室妥予說明，也獲得他們的瞭解與感謝。我國政府目前正積極與歐盟及相關歐洲國家合作，積極規劃將口罩送往歐洲及教廷，相關運輸及配送細節等規劃，將於確定後會再對外說明。至於其它不在出口管制範圍的醫療物資，外交部也已經備妥，並將先航寄給駐館，轉交給義大利所需的神職人員，包括呂神父在義大利家鄉的神職人員。

歐江安強調，天主教會及其神職人員長期在台灣奉獻服務，我國政府與人民至為感念。本次因為在義大利的疫情嚴重，死亡率攀高，外交部已與教廷駐台大使館合作，將我國天主教團體所募集的醫療物資送往義大利救急。外交部重申，我國政府在不影響國內防疫準備的前提下，基於人道考量，進行捐贈口罩的國際援助行動。