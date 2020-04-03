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美宗教大使指陸「關押上百萬宗教犯」　華春瑩：停止藉疫情操弄政治議題

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▲▼美國國際宗教自由無任所大使布朗貝克（Sam Brownback）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國國際宗教自由無任所大使布朗貝克（Sam Brownback）。（圖／達志影像／美聯社）

記者魏有德／綜合報導

美國宗教自由無所任大使布朗貝克（Sam Brownback）昨（2日）於國務院提到，中國因宗教信仰囚禁了大量人員，包括上百萬新疆穆斯林，並呼籲中方在新冠肺炎疫情期間釋放在押「宗教犯」。對此，大陸外交部發言人華春瑩表示，布朗貝克又是一位造謠專家，他所謂中國因宗教信仰囚禁了大量人員，包括上百萬新疆穆斯林人員的說法，「純屬憑空捏造，信口開河。」

▲▼中國外交部發言人華春瑩。（圖／達志影像／美聯社）

▲大陸外交部發言人華春瑩。（圖／達志影像／美聯社）

華春瑩提到，中國政府依法保護公民宗教信仰自由，各族人民依法享有充分的宗教信仰自由，「中國不存在所謂的『宗教犯』，更不存在所謂『關押上百萬新疆穆斯林人員』。華春瑩強調，作為法治國家，中國也絕不允許任何人假借宗教名義從事違法犯罪活動。

華春瑩進一步說明，中國各類信教群眾近2億人，其中2000多萬人是穆斯林，宗教教職人員38萬餘人，宗教團體約5500多個，依法登記的宗教活動場所14萬多處。她指出，新疆現有清真寺2.44萬座，平均每530位穆斯林就擁有一座清真寺，「美國和西方少數政客無論怎麼重複他們編造出的謊言，都不能改變這些事實。」

▲▼新疆烏魯木齊。（圖／CFP）

▲新疆烏魯木齊市是維吾爾族自治區首府。（圖／CFP）

華春瑩強調，流行性疾病不分國界、不分種族，是對人類的共同挑戰，各國只有合力應對，才能戰而勝之，「我們奉勸布朗貝克們停止借疫情操弄政治議題，停止污蔑抹黑中國、破壞中美抗疫合作，而應該把心思用在如何應對美國疫情、救治美國患者上。」

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