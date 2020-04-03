葉毓蘭批政府捐口罩是「外交凱子」　外交部4點說明怒回應





▲國民黨立委葉毓蘭。（圖／記者林敬旻攝）

記者蔣婕妤／台北報導

總統蔡英文日前宣布捐贈歐美與友邦1千萬片口罩，協助國際對抗新冠肺炎，引發多國正面迴響與感謝，不過，國民黨立委葉毓蘭卻在臉書批評，「請政府不要拿人民以許多不便撙節的口罩去當外交凱子」。對此，外交部發言人歐江安透過4點說明怒回擊，要葉毓蘭先瞭解事實，再作評論。

葉毓蘭表示，她自1月23日開始還沒領過口罩，希望能把她可以領的量額，都捐給台灣的大恩人們，「請政府不要拿人民以許多不便撙節的口罩去當外交凱子，要用在刀口上」。她稱義大利疫情嚴重，許多神職人員和醫療團隊在當地犧牲自己照亮別人，而教廷是我國在歐洲唯一的邦交國，請政府把「國際盃」的主力，放到這些對我們有恩的神職人員，「請把口罩交由我國駐教廷大使館轉交」。

對此，歐江安回應，有關特定立委在臉書發表評論，質疑這次我國對歐洲、美國及所有友邦的人道援助行動，「為何不捐給友邦教廷」、「請幫助這些對我們有恩的神職人員」、「請政府不要拿口罩去當凱子外交」等相關言論與事實不符，外交部深表遺憾並嚴正澄清。

歐江安表示，第一，外交部1日已對外說明，此次人道援助1,000萬片口罩涵蓋我國所有邦交國，其中當然包括教廷。教廷本身人口不多，但因為考量教廷所屬在義大利各地的教會、差會、修院等神職人員眾多，所以我國這次提供給教廷的口罩數量將遠超過教廷人口。這些需要當初在規劃時即納入通盤考慮，因此我國捐贈的口罩也將提供給呂若瑟神父所屬的義大利靈醫會及其他神職人員，屆時將透過我國駐教廷大使館進行分送。

第二點，歐江安指出，上述捐贈口罩的規劃，外交部日前已經向教廷駐台大使館及呂神父辦公室妥予說明，也獲得他們的瞭解與感謝。我國政府目前正積極與歐盟及相關歐洲國家合作，積極規劃將口罩送往歐洲及教廷，相關運輸及配送細節等規劃，將於確定後會再對外說明。至於其它不在出口管制範圍的醫療物資，外交部也已經備妥，並將先航寄給駐館，轉交給義大利所需的神職人員，包括呂神父在義大利家鄉的神職人員。

歐江安強調，天主教會及其神職人員長期在台灣奉獻服務，我國政府與人民至為感念。這次義大利疫情嚴重，死亡率攀高，外交部已與教廷駐台大使館合作，將我國天主教團體所募集的醫療物資送往義大利救急。外交部重申，我國政府在不影響國內防疫準備的前提下，基於人道考量，進行捐贈口罩的國際援助行動。

歐江安批評，「健康議題不應有政治考量，台灣人民享譽國際的愛心也不應被扭曲為『凱子外交』。國會議員在議場之外發表言論，批評政府，請先瞭解事實，再作評論，否則發表不符事實的言論，實有負立法委員的崇高地位。」