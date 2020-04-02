LIVE／紓困2.0「1兆5百億護台灣」　蘇貞昌率部長親上火線說明





▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者林敬旻攝）

記者蔣婕妤／台北報導

新冠肺炎疫情全球持續升溫，總統蔡英文1日表示，包含上階段及這次的紓困2.0，總紓困振興方案金額將達到1兆5百億元，要求「加快加強加碼」。行政院2日加開臨時院會，行政院長蘇貞昌除了親自主持會議，早上10點10分也將親上火線召開會後記者會說明。

行政院發言人Kolas Yotaka 1日受訪時表示，臨時院會將提出「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」的修正案，針對擴大紓困振興的預算與內容希望在院會通過。

按照往例，行政院會後記者會多由發言人主持，部會首長出席說明。不過這次面對紓困2.0政院相當重視，除了依然由發言人主持記者會，院長蘇貞昌、副院長陳其邁都將親上火線，率領經濟部長沈榮津、財政部長蘇建榮、金管會主委顧立雄、中央銀行總裁楊金龍、衛福部長陳時中、交通部長林佳龍、勞動部長許銘春、農委會主委陳吉仲、文化部長鄭麗君大陣仗出席說明。

蔡英文1日在總統府的談話中表示，政府第一階段的紓困是因應到現在為止的疫情，隨著疫情擴散到全球情況加劇，政府隨時都在看企業跟人民的生活的情況，有什麼需要政府協助的地方。過去行政院跟每一個產業都有溝通，政府很注意人民生活受到什麼影響，就像院長講過雨露均霑，各行各業或是大眾生活上需要政府協助之處，政府都會盡全力協助。

針對這1兆5百億元，蔡英文指出，第一階段特別預算600億，還有400億既有預算移緩濟急支援，第二階段紓困特別預算預計加碼1千5百億元。蘇貞昌昨日備詢時說明，第一階段紓困時提出600億紓困預算，那時只有中國疫情，「現在擴大到歐美地區，所以我們勢必擴大，600億特別預算，再加上400億移緩濟急，以及中央銀行2000億，加上其他基金等4千億規模，未來隨疫情變化，大概台灣會到一兆的規模來紓困，還有公共支出，我們老早就要求加大、加快、加碼、加速。」

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