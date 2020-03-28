「有完沒完啊！」李來希又怒了…再嗆：買口罩不用排隊「有這麼難嗎？」





▲藥局排隊人潮。（圖／記者蔡玟君攝）

記者袁茵／綜合報導

全國公務人員協會理事長李來希近日不斷批評口罩政策，先是質疑「口罩實名制2.0」需要多付7元運費「把人民當腦殘」，再直接開車跑到花蓮去買口罩，認為「隨到隨買不用排隊」。李來希28日再強調，自己的訴求很簡單，就是讓人民買口罩不用排隊，別搞些華而不實的招式，「有完沒完啊！」

中央祭出的「口罩實名制2.0」在12日上路，開放網路下單、超商領貨，不過需要自費7元運費。面對7元運費這點，李來希在11日痛批，「花拳繡腿搞一些花絮性作為，然後任意吹噓成果！」口罩要價5元，人民死命排隊還不見得買得到，又搞實名制2.0，「再加價7元？其實說穿了，不就是一個簡單的供需問題，供需失衡而已，真有那麼難嗎？」

▲李來希。（圖／記者李毓康攝）

李來希怒罵「口罩實名制2.0」要多花7元運費後2天，決定直接開車下花蓮，在臉書上曬出口罩照片，大酸「隨到隨買不用排隊」、「難道過去超商販賣口罩的時候，價格不含運輸費用嗎？是把人民當腦殘嗎？」

面對網友的連續砲火攻擊，李來希並沒有要改口的意思，28日再度於臉書上批評口罩政策，「我們的訴求真的很簡單，口罩充分供應，如此而已！」

李來希質疑，「請讓人民買口罩不用排隊、不用具名、隨到隨買、隨時買得到！有那麼難嗎？不要再搞一些華而不實的買口罩花俏招式，什麼2.0？現在聽說還要搞什麼3.0，接著呢？4.0、5.0、6.0？有完沒完啊！」

此外，李來希也在27日上午PO出一張時鐘的照片，疑似暗指防疫要遵守衛福部長陳時中指揮的「順時中」網路用語，強調自己家的時鐘「向來就是逆著走」，就像是他的逆轉人生一樣，「整肅行動已經開始，整肅的對象也已鎖定，應訊的資料早已備妥，就等著出招了！」

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▼李來希家的時鐘，真的是「逆時鐘」。（圖／翻攝自李來希臉書）