個案持續有「時陰時陽」情形發生　張上淳：採高標準「3次陰性」才可解隔離

▲指揮中心召集人張上淳。（圖／指揮中心提供）

記者張嘉晏／綜合報導

中央流行疫情指揮中心28日公布國內新增確診16例新冠肺炎，包括2例本土及14例境外移入。而日前一名鑽石公主號遊客在日本確診、治療出院後，回台檢驗發現竟「復陽」，指揮中心召集人張上淳今日也針對我國病例「時陰時陽」的情況進行說明。

指揮中心召集人張上淳表示，目前台灣並無動物感染新冠病毒的情況發生，且我國的解隔離是採「3採陰性」的高標準，每案解除隔離前都會經過開會討論。

請繼續往下閱讀...

他表示，採檢過程中也持續有遇到如前兩次陰性、第三次為陽性「時陰時陽」的情況發生，最後一次的陽性雖是因為「病毒量極低」，但為了嚴謹看待，還是會認定為陽性，不算完全康復。至於目前已經確定3採陰性、解隔離出院的病患，我國尚未遇到「復陽」的情形發生。

指揮中心再次提醒，民眾應落實手部衛生並做好咳嗽禮節。自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施；返國後14天內如出現疑似症狀，可撥打免付費防疫專線1922(或0800-001922)依指示戴口罩儘速就醫，並請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以及時診斷通報。

►防疫隨身寶！你需要這個75%酒精乾洗手～

