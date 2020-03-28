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武漢奶茶訂單3天增8倍　外賣平台：星巴克一天送130單

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▲大陸外賣市場用戶超過四億。（圖／翻攝搜狗圖片）

▲武漢逐步解封，外賣服務每日接單量呈倍數增長。（示意圖／翻攝搜狗圖片）

記者魏有德／綜合報導

湖北武漢逐步解封後，星巴克、瑞幸咖啡、小鹿茶、奈雪的茶、喜茶等奶茶及咖啡品牌陸續以外賣形式恢復營業。以連鎖咖啡品牌星巴克為例，目前僅恢復五家門市營業，只提供外賣服務，暫未開放進店消費。此外，根據支付寶平台數據顯示，截至26日止，武漢的奶茶外賣訂單量3天增長近8倍。

▲▼餓了麼,外賣,無人機（圖／翻攝自餓了麼微博）

▲武漢的奶茶外賣訂單量3天內增長近8倍。（示意圖／翻攝自餓了麼微博）

《長江日報》報導，在武昌沙湖商圈內，餐廳、奶茶等餐飲店鋪不少。外賣平台「餓了麼」綠地金融城站站長李馳表示，「這兩天，從訂單上看就知道一些奶茶店恢復開張了，現在恢復營業的咖啡奶茶全部外賣，不接受堂食。」

李馳提到，業績恢復最好的則是星巴克，「恢復營業首日，我們就接到130多個外賣訂單，相比疫情之前日均50多單，增長了一倍多。」

▲▼ 武漢火車、地鐵開啟。（圖／長江日報）

▲武漢地鐵重新恢復營運。（圖／長江日報）

武漢市餐飲協會26日公布《創建無疫情餐飲企業規範》，會長劉國梁表示，目前武漢每日外賣單量達10萬以上，已有1萬多家餐飲店恢復外賣業務，「在全市復工復產的大背景下，會催生更多的外賣需求。」

據悉，武漢對外的人員及交通管制將於4月8日解封，市內的民眾可以憑健康碼通行，隨著地鐵於今日重新營運，餐飲店家陸續恢復營業，在尚未開放進店用餐的情況下，外賣需求量大增，成為武漢經濟與社會復甦的指標。

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