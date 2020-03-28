「沒有放棄武漢包機」　王定宇：只是多一個撤回方式

▲王定宇說，台灣沒有放棄努力武漢包機撤僑，只是提供多一個滯留台胞撤回的方式。（圖／記者李毓康攝）

記者張乃文／綜合報導

中國大陸25日正式解除湖北省離境限制，海基會公布兩航班從上海接回當地台人。行政院長蘇貞昌表示，根據中央疫情指揮中心的結論，返台國人仍採包機方式，以確保2300萬同胞的安全。民進黨立委王定宇則認為，台灣沒有放棄努力武漢包機撤僑，只是因應湖北解封，湖北這次的「類包機」，只是提供多一個滯留台胞撤回的方式。

王定宇28日在臉書提及武漢包機，他說，正確來說台灣沒有放棄努力武漢包機撤僑，只是因應湖北解封提供多一個滯留台胞撤回的方式。他也解釋武漢和湖北必須特殊處理的原因，是因為這是連中共北京都禁止入京的重疫區，台灣列為一級疫區，不是不能回國，而是檢疫、防疫必須要求。

而針對為什麼要特地去上海搭指定班機，不讓他們直接搭包機從武漢回台，王定宇說，「這個是非常惡意的謊言」，台灣一直在溝通第三次包機從武漢撤僑，連搭乘名單都已經在溝通中，比照第二次防疫模式。

王定宇表示，後來宣佈湖北解封，很多人要求若是武漢包機一直談不妥，為什麼不讓滯留湖北台灣人自己去其他機場回台灣，台灣政府於是增加一個選項給滯留湖北的人，搭乘指定定期航班，會派專業人士隨機進行防疫，「所以正確來說，台灣沒有放棄努力武漢包機撤僑，只是因應湖北解封，提供多一個滯留台胞撤回的方式」。