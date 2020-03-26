雲林電影院再收一家　白宮影城：疫情影響來客數掉「不只五成」

▲虎尾鎮白宮影城營運約10年，目前營運狀況距新冠疫情之前落差達5成以上，5月結束營運後建築內部由房東接回整修，之後還是會有電影院。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣日前伴斗六市民度過近20年光陰的中華影城因租約到期結束營業，讓民眾感到不捨也感謝中華影城的陪伴，26日上午位於虎尾鎮的白宮影城在官方臉書公告「因租約到期營業至4月底」，引起雲林鄉親一片譁然紛紛轉傳，經理陳先生表示，疫情確實影響諸多，但也剛好租約到期，公司先整理內部再商討後續。

虎尾白宮電影院的陳姓經理中午接受採訪指出，白宮影城營運約10年，租約雖然到是5月20日但不足一個月提前告一段落，後續再研商，目前營運狀況距新冠疫情之前落差達5成以上，收入搞不好比前面包膜店的還少，畢竟是密閉空間，也能體會民眾，儘管防疫上的消毒與措施符合標準，也抵不過民眾對疫情的恐懼感。

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陳經理表示，於營運部份的處理也都差不多安排妥當，上午才會貼出公告，影城內包含放映師有20名員工，目前只知道5月開始內部確定會重新裝修，後續由台北公司再來跟房東談，也許至少等這波疫情過後，未來公司是否再繼續在此投資也還是老闆決定，會再來與房東談合作也不一定。

陳經理提到，普遍電影院目前的狀況肯定是一開門就賠錢，就看賠到什麼狀況；目前新冠肺炎國際疫情嚴峻，台灣電影院大多仰賴美國片商供片，疫情連帶影響國際電影停拍，再加上國內疫情關係票房反應不佳，甚至有片商提前退檔乾脆不上映怕賠錢，真的是慘兮兮。

陳經理說，目前是公司因租約到期結束營運，建築內部房東會接回整修，之後還是會有電影院，那是否還是我們繼續承租或是與房東合作也都還未知，須等公司與房東商討後才知道。

現場購票民眾李小姐表示，稍早有看到官網貼出公告感到錯愕，平常如有喜歡看的電影類型上映，一週甚至會來2次，雲林電影院不多，暫時停業之後未來想看電影就要跑遠一些了，很希望能再繼續開下去。

▲虎尾鎮白宮影城營運約10年，目前營運狀況距新冠疫情之前落差達5成以上，5月結束營運後建築內部由房東接回整修，之後還是會有電影院。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林虎尾鎮的白宮影城26日上午在官方臉書公告「因租約到期營業至4月底」，引起雲林鄉親一片譁然紛紛轉傳。（圖／記者蔡佩旻翻攝）







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