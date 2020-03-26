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韓國瑜夫婦告媒體人　張雅琴出庭：雲林媒體被雲林女兒、女婿提告「非常悲催」

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記者蔡佩旻／雲林報導

高雄市長韓國瑜夫人李佳芬2019年委任律師到雲林地檢署遞狀控告年代主播張雅琴，以及媒體人鄭佩芬等人涉嫌加重毀謗、妨害名譽，26日於雲林地檢署展開首次偵查庭，上午9點不到張雅琴現身報到。張雅琴表示，知道在場採訪記者也被列被告，對於雲林記者被雲林女兒、女婿提告感到「非常悲催」。

▲張雅琴首次來到雲林地檢署，知道在場採訪記者也被列被告，對於雲林記者被雲林女兒、女婿提告感到「非常悲催」。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲年代新聞主播張雅琴首次來到雲林地檢署，知道在場採訪記者也被列被告，對於雲林記者被雲林女兒、女婿提告感到「非常悲催」。（圖／記者蔡佩旻攝）

雲林地檢署今日針對此案召開首次偵查庭，據了解因被告人數太多，雲林地檢署採分庭傳喚方式，讓所有的被告媒體人都能有充分時間說明。今上午10點開庭，第一位傳喚對象為年代主播張雅琴。張搭高鐵到達雲林，再搭車到達雲林地檢署，不到9點即現身報到處，提早1小時。

張雅琴表示，首次來到雲林地檢署，身為新聞工作者對於任何不公不義，或者是有任何大家應該監督的事情都是全力以赴，在知道今天在座有些記者也是被告，覺得「愛與包容原」來就是這樣，但還是認為，「韓市長在總統選舉期間是可受公評的，這個是全民所關切，我們會監督，同樣在於農舍有爭議的部分亦同。」

張雅琴說，今天的出庭不會改變任何監督政治人物、公眾人物的想法，也提到，持續在這個位置上面，不只是韓國瑜的市政，有關於夫人李佳芬的維多利亞學校有沒有什麼樣的問題，持續都會監督，因為該做的就是做，很多事情不是用告的就能夠把它給堵住。

「今天要來雲林，早上5點起床，沒有關係，即便2點起床都一樣，絕對不會因此影響工作，今天這麼早來就是一路上都在準備新聞工作，等一下這邊結束回去照樣進行，不會影響播報，不管告我多少次都一樣持續的為觀眾來服務盡主播的權利。」

她說，「全國疫情嚴重，台灣是做得全世界最好的國家，不能講之一，是最好，所以我覺得在這個防疫的時候，還有人要來浪費這樣的司法資源，當然在座的媒體有人告訴我也是被告，那我覺得說，你告我就可以了，接下來如果提告各位的，還沒被傳喚最好能夠解除，要不然真的是在雲林做新聞工作又被雲林的女婿或者女兒吿，你不覺得非常的悲催嗎？」

韓國瑜、李佳芬委任律師郭瓊茹代表回應表示，「第一點，我的當事人提的告訴都有所本，相信檢察官都會詳細調查，對於張雅琴所述都是合理話自己的行為，我們不加以評論，第二點，因案件目前都在地檢署偵查當中，基於偵查不公開，我們不便對偵查內容做多加的回覆，第三點，對於提告其他媒體的部分是不同的事件，如有必要再回應。」


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