電影院也算百人集會場所？陳時中：單場不要賣超過100張票就好啦

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）

記者黃凱翊／綜合報導

中央流行指揮中心今（25）日公佈最新疫情，單日新增19例確診，均為境外移入，另外自即日起室內超過100人以上、室外超過500人以上的公眾集會活動建議停辦，以減低社區感染的風險。對於電影院是否算在大型集會場所，陳時中表示，只要單場不賣超過100張票就沒問題。

對於媒體提問電影院是否也受100人以上的規範，指揮官陳時中表示，電影院實施梅花座後，要超過一百人並不容易，若是彼此間間隔做為沒有隔很遠的話，建議電影院在賣票時，「一場就不要賣超過一百張的票」，不過目前都還在軟性實施中，很多相關業者都已自主性管理聚會人數，相信在宣布之後，業者配合度會更高，支後也會對相關場所加強查核。

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指揮中心說明，至於室內100人以下、室外500人以下的公眾集會，可依據「『COVID-19(武漢肺炎)』因應指引：公眾集會」提供之「能否事先掌握參加者資訊」、「活動空間之通風換氣情況」、「活動參加者之間的距離」、「活動期間參加者為固定位置或不固定位置」、「活動持續時間」及「活動期間可否落實手部衛生及配戴口罩」等6項指標進行風險評估，若經評估活動性質具有較高風險，建議應延期或取消，或改以其他方式辦理。

此外，指揮中心進一步說明，該指引也建議活動主辦單位應於集會活動前訂定防疫應變計畫，建立應變機制（如安排疑似個案暫時隔離或安置空間、後送醫院及後送流程、通報流程等），同時提供集會活動前、集會活動期間的衛生防護措施、人員健康管理等宣導及建議事項。

▼室內100人以上、室外500人以上集會活動建議停辦。（圖／衛生福利部）



