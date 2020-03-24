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雲林居家檢疫「林男」失聯…跑去買手機被發現！縣府怒抓去防疫所重罰

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▲雲林縣一位39歲林姓男子昨日自中港澳返國，未直接返家還逕自前往通訊行購買手機，其他民眾發現隨即從通訊行奔逃並於事後ＰＯ網，民政處人員中午找到林男並安置到防疫旅館，衛生局將開罰。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣一名39歲林姓男子昨日自中港澳返國，未直接返家還逕自前往通訊行購買手機，其他民眾發現隨即從通訊行奔逃並於事後ＰＯ網，民政處人員中午找到林男並安置到防疫旅館，衛生局將開罰。（圖／記者蔡佩旻翻攝）
 

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣一名39歲林姓男子昨日返國，搭乘防疫計程車回雲林縣，未料林男卻未直接返家，今（24）日上午還逕自前往通訊行購買手機，其他民眾發現他剛返國，隨即從通訊行奔逃並於事後ＰＯ網敘述對此事感到憤怒。雲縣府民政處人員中午找到林男並安置到防疫旅館，衛生局將依法開罰10萬元以上100萬元以下罰鍰。

民眾ＰＯ網指出，「去虎尾某家手機電信行遇到一個客人說他昨天剛從國外回來，聽到的瞬間他**我趕快拉著我妹往外跑，這位大哥還說他坐著防疫專車過來的，後來打電話跟老闆確認，他說確定昨天是從國外回來的！超生氣超傻眼的，不知道現在出國者回來一定都得在家裡，居家防疫的嗎？」

據了解，該名林姓男子老家於雲林縣沿海鄉鎮，昨日自中港澳返國，搭乘防疫計程車回到雲林縣，卻未直接返家，逕自入住虎尾旅館一夜，疑似因該男子返國無通訊工具，今日上午於旅館附近通訊行購買手機辦理通信業務，自行向店家坦言剛從疫區回來，碰巧在店內消費的民眾聽到立刻向警方報案。

民政處副處長陳良駿指出，該男昨日返台後有通報林男戶籍轄區村（里）長，第一時間該轄區村（里）長前往關懷就發現林男未返家，其家人也表示林男並未與家人聯繫，不知他去向，里長隨即回報，即展開找尋未果。

陳良駿表示，今日上午經民眾通報虎尾鎮有一名歸國民眾未居家隔離，警方趕到電信行時，林姓男子已不知去向，立刻啟動線上尋人，也通報雲林縣政府民政處與衛生局等單位，而民政處人員中午將林姓男子尋獲，並安置到雲林縣政府配合之防疫旅館入住，進行旅居隔離。

陳良駿說，林男長期居住國外也未與家人聯繫，因不知道縣府有防疫旅館等資訊，才會逕自入住其他旅館，民政處已掌握林姓男子從返國後到今天中午入住防疫旅館間所接觸的人，並通知相關人員做好自主管理，將該男行為記錄轉送雲林縣衛生局裁罰。

雲林縣衛生局長曾春美表示，林男為居家檢疫者未遵守規定，且居住地轉移未通報相關單位，將依民政人員通報其違規情節裁處，可依嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例第15條之2「違反各級衛生主管機關依傳染病防治法第五十八條第一項第四款規定所為之檢疫措施者，處新臺幣10萬元以上100萬元以下罰鍰」。

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